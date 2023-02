Cassano, inaugurazione villetta San Domenico e lavori scuola

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianni Papasso, ha organizzato per giovedì prossimo 23 febbraio, alle ore 10:00, la cerimonia di inaugurazione della villetta realizzata in adiacenza della chiesa di San Domenico, destinata soprattutto allo svago dei bambini, ma anche al ritrovo di adulti e anziani, cui farà seguito la consegna dei lavori riguardanti la “Messa in sicurezza e sistemazione dell’area esterna alla Scuola Primaria di Via Siena, nel centro storico cittadino.

Saranno presenti, il sindaco Papasso, la giunta e consiglieri comunali, il tecnico progettista e direttore dei lavori, Arch. Antonio Ciacco, il responsabile unico del procedimento, Geom. Praino Francesco e rappresentanti dell’impresa appaltatrice, TM COSTRUZIONI di Tricoci Marco con sede legale a Cassano allo Ionio. Il totale complessivo dell’intervento, ammonta a circa 200 mila euro, di cui € 199 400,00 finanziati dalla Regione Calabria e 600 mila euro, a carico del bilancio comunale.

L’importo dei lavori a seguito del ribasso d’asta praticato dall’impresa aggiudicataria dei lavori, ammonta a Euro 148.045,00. L’area d’intervento è ubicata in Via Siena e Via del Popolo. L’elaborato tecnico, prevede la realizzazione di allestimenti per il miglioramento della sicurezza dell’area, quali barriere di protezione, segnaletica orizzontale e verticale, la realizzazione di coperture nelle aree di sosta e nei punti d’incontro; interventi infrastrutturali, quali speciali pavimentazioni per percorsi pedonali, anche per utenti con ridotte capacità motorie e sensoriali, ripristini e miglioramento dei marciapiedi esistenti, abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’area d’intervento; l’arredo urbano dell’area, con la posa di panchine, cestini per la raccolta differenziata, l’illuminazione tipo a led a basso consumo.

Inoltre, saranno opportunamente delineati i parcheggi a raso e i percorsi pedonali; e la realizzazione di pavimentazione in pietra e la realizzazione del marciapiede nel cortile interno della scuola. Da segnala, infine, che nei pressi dell’edificio in questione, che sorge su un area di circa 2.000 mq. intensamente urbanizzato e dotato di tutti i servizi, ai sensi della normativa prevista dal Codice della Strada, l’amministrazione comunale ha stabilito che verrà configurata come “Area pedonale delimitata” al fine di controllare la circolazione dei veicoli nella zona prossima all’edificio scolastico.