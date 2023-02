Architetto calabrese conquista l’America

È calabrese. È consentito. È di Fuscaldo (CS), l’architetto che, per l’essere più precisi, ha conquistato New York.

Si chiama Giuseppe Samà ed è il terzo ,”Ambassador del progetto Calabria Terra dei Padri”.

Possiede lo studio a Manhattan, dove, con il suo straordinario talento, dà quotidianamente vita (assegnando essi caratteristiche che includono le bellezze della Calabria) ai progetti più apprezzati della città. Insomma, Giuseppe riesce ad imporre quel suo personale tocco di magia ai suoi progetti: destinati poi a case, negozi, bar e hotel.

Si è laureato a Roma. In seguito (dopo aver conseguito un master in restauro monumentale seguito dal Prof. Paolo Marconi) ha deciso di trasferire la sua professionalità a New York. All’inizio (come del resto accade quasi sempre in questo genere di cose) ha lavorato in un rinomato studio di architettura di New York. Poi, dopo qualche tempo, ha aperto agli eventuali clienti di Manhattan il suo personale studio: Giuseppe Samà Design. Il giovane talento calabrese è riuscito così e in pochissimo tempo a conquistare con la sua bravura tutta meridionale (soprattutto perché non ha rinunciato a inserire nel suo lavoro il Made in Italy) i cuori dei newyorkesi.

Ebbene, da Fuscaldo fino alla Grande Mela, che ha accolto con entusiasmo i suoi straordinari lavori di architettura, permettendo, in tal senso, di inserire il suo nome nel lungo elenco dei figli di quella Calabria atta a rendere grandezza e giustizia sociale al suo stesso nome.