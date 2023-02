Lamezia Terme, corso rivolto a donne sulla leadership femminile

Un corso rivolto a giovani donne (età massima 28 anni) sulla leadership femminile, in possesso di laurea specialistica o magistrale e di buona conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate nel Comune di Lamezia Terme. È quanto prevede il ciclo di lezioni dal titolo “Leadership e genere: una sfida sostenibile”, promosso dal Soroptimist club di Lamezia, così come dai club di tutta Italia, e realizzato da Sda “Bocconi” School of Management di Milano.

Il corso, sostenuto dalla Fondazione Bracco e destinato a giovani neolaureate selezionate dai club sulla base del merito, è totalmente gratuito per le ragazze. Le giovani donne interessate potranno inviare il curriculum al club lametino, all’indirizzo mail lamezia-terme@soroptimist.it (oppure scaricare il bando all’indirizzo mail www.soroptimist.it) entro il 28 febbraio.

Il club valuterà le candidature e sceglierà una giovane donna che parteciperà gratuitamente al corso alla Bocconi.

Il corso offre alle giovani borsiste – ha spiegato la presidente del club lametino Rachele Iovene – la possibilità di interpretazioni differenziate dei modelli di leadership, l’opportunità di riflettere e agire nel rispetto del proprio talento, della propria natura, del proprio modo di pensare, sentire e agire più autentico. Si tratta di un itinerario di crescita per consentire di riflettere sulle cause dell’esclusione femminile dal mercato del lavoro e i possibili limiti, organizzativi e soggettivi, che la maggior parte delle donne incontra nella vita professionale. Il percorso vuole inoltre offrire concreti strumenti per affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento proattivo e propositivo. Il percorso porrà una particolare attenzione sul tema della leadership e dello stile del leader per sottolineare come sia prioritario essere se stesse per essere leader.

Il corso sarà svolto da docenti della Sda Bocconi di Milano e si caratterizzerà per una didattica attiva, volta a massimizzare il coinvolgimento delle partecipanti. In particolare, sarà articolato in tre giornate di formazione, realizzate in tre cicli, rispettivamente nei periodi: 24-25-26 maggio 2023, 28-29-30 giugno 2023 e 5-6-7 luglio 2023. Alle candidate selezionate è consentito indicare la preferenza per uno dei tre periodi.

Alle lezioni di inquadramento teorico saranno affiancate analisi e discussione di case histories e di incidents, proiezione di filmati, role-modeling e testimonianze. “Il Soroptimist riconosce il ruolo della formazione come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale nel mondo del lavoro – ha proseguito la presidente Iovene – a tal fine anche quest’anno offre la possibilità a giovani di partecipare gratuitamente al corso realizzato dalla School of management dell’Università Bocconi. Tutte le giovani donne che negli anni passati hanno frequentato il corso sono riuscite a inserirsi nel mondo del lavoro con più determinazione e facilità, spendendo il certificato di partecipazione per ottenere più punteggi nelle selezioni”.