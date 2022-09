Migliaia di vite salvate sul fronte sbarchi in Calabria

Migliaia di vite salvate, questo è il dato ufficiale che si è registrato in questi ultimi mesi, in merito agli sbarchi avvenuti sulla Costa ionica-reggina. Un risultato brillante incassato, grazie al prezioso lavoro della Prefettura di Reggio Calabria che unitamente a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, alle Diocesi di Reggio Calabria- Bova, di Locri- Gerace, e tutte le associazioni di volontariato, che hanno sincronizzato un lavoro di squadra, facendo in modo, che molte di vite umane tra uomini, donne e bambini non andassero perdute. Un risultato ottimale si registra anche sugli arresti collegati agli sbarchi.

Trafficanti e membri delle varie organizzazioni criminali, sono stati individuati dagli investigatori e collocati nelle carceri italiane. Da anni tutta la provincia reggina è meta ambita di sbarchi, dove dei trafficanti, senza scrupoli si approfittano dello status di bisogno dei poveri esseri umani inermi, che, intravedono come la loro unica speranza, il bisogno di salire su un barcone, mettendo a rischio la propria vita per attraversare migliaia di km di mare e raggiungere la terra promessa. Ad assistere i viandanti, giornalmente ci pensano le Forze dell’Ordine che sono sempre presenti sul territorio, giorno e notte, mettendo a rischio la propria vita, perfino tuffandosi in mare (come già accaduto in diverse occasioni) per soccorrere donne, uomini e bambini in difficoltà, perché proprio nello sbarco, è il momento più rischioso e delicato, specialmente quando il mare è infuriato.

Il porto di Reggio Calabria e quello di Roccella Jonica sono diventati un punto di snodo importantissimo per la gestione sulla crisi. Infatti la maggior parte dei barconi intercettati in mare dalle motovedette delle Forze dell’Ordine vengono fatte convergere all’interno dei due porti, una volta sbarcati, i migranti vengono controllati sulla loro eventuale positività al Covid-19, identificati, sfamati prima di essere smistati nei vari centri di accoglienza dislocati su tutta la Penisola Italiana. Molti cittadini sperano che questa migrazione di massa finisca il prima possibile, ormai è diventata un’abitudine sentire notizie sugli sbarchi, bisognerebbe creare delle nuove misure europee da adottare per gestire la crisi, cercando di aiutare questi poveri viandanti direttamente a “casa loro”, in modo da evitare rischi e pericoli, specialmente per quei soggetti, che molto spesso non godono di una buona salute e resistenza, e il loro sogno, a volte, finisce in un incubo mortale.