La Reggina è impegnata ridisegnare il suo organico

Partita la sessione di calcio mercato, la Reggina, in un lasso di tempo risicato – il 16 si ritorna in campo – dovrà trovare le pedine giuste per il modulo di Baroni, visto che per la prima dell’anno al Granillo, sarà di scena il Lecce. Alla luce di quanto visto sin ora, una delle priorità, è un portiere affidabile. Nel reparto difensivo, manca un centrale di esperienza. Stesso discorso per il centrocampo, dove servirebbe un elemento che sappia prendere per mano la squadra. Da ricercare una adeguata copertura per quel che riguarda le soluzioni sulle fasce. Dovrà essere attenzionato in particolare il reparto avanzato, visto che in questa prima parte di stagione, per motivi vari, non ha reso secondo le aspettative, costringendo il tecnico toscano, a fare di necessità virtù. Ritrovatosi praticamente senza centravanti, Baroni, si è inventato Rivas riferimento offensivo, per allungare le difese avversarie, con risultati apprezzabili, nonostante la battuta d’arresto al Del Duca di Ascoli. Avere un elemento con il fiuto del gol ed una seconda punta, consentirebbe, alla squadra di concretizzare quanto prodotto in campo.

ACCOSTAMENTI

Nelle ultime settimane, tra i numeri uno, sono stati accostati alla squadra dello Stretto, Micai e Vigorito ma, come riportato Sportitalia, una pista di mercato condurrebbe a Nicolas, estremo difensore brasiliano in scadenza di contratto con l’Udinese. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, c’è il placet del Genoa per il trasferimento dell’esterno Micovschi e del centrocampista Brlek.

RUMORS

I rumors di mercato, darebbero come partenti Mastour, in prestito al Carpi, mentre potrebbero lasciare anche Vasic e Lafferty.

MOVIMENTI

Intanto, il sodalizio di via delle Industrie, ha fatto registrare il primo movimento in uscita. È quello di Lorenzo Peli, che tra i titolari ha trovato poco spazio. In prestito dall’ Atalanta, lo stesso club, lo ha girato con identica formula al Como dove era è già stato l’anno scorso, lasciando un buon ricordo.

L’UFFICIALITA’