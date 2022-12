INA, Il Presidente Lorenzo Festicini augura buon Natale

Il presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Cav. Lorenzo Festicini rende a tutti gli auguri di un Santo Natale.

A nome dei membri dell’Istituto Nazionale Azzurro, che ho l’onore di presiedere, giunga a tutti l’augurio di un sereno Natale. “ Il Natale è una festa universale. Anche chi non si professa credente, infatti, può percepire in questa annuale ricorrenza cristiana qualcosa di straordinario e di trascendente, qualcosa di intimo che parla al cuore. È la festa che canta il dono della vita”. (Papa emerito Benedetto XVI).

Che la luce della Speranza e della pace accesa da Gesù nel giorno della Sua Nascita a Betlemme, non smetta mai di riscaldare il cuore di ogni persona. Gli angeli cantano “ Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.“ Non siamo dimenticati ma amati.

Il nostro Istituto fin dalla sua fondazione ha avuto e avrà sempre questo orgoglioso impegno: far sentire Dio vicino a chi ha più bisogno!

Buon Natale!