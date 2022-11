Il Cordoglio dell’I.N.A. al dott. Salvatore Praticò

Il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Cav. Lorenzo Festicini, unitamente ai membri del Consiglio direttivo e tutti i componenti I.N.A., esprimono fraterna vicinanza al dott. Salvatore Praticò, Cerimoniere e componente del medesimo Consiglio, per la prematura dipartita del caro fratello Michele. Michele Praticò era una persona meravigliosa con una grande voglia di vivere, sicuramente il suo ricordo rimarrà scolpito nel cuore e nella mente di chi ha avuto l’onore di conoscerlo in vita. “Al caro fratello Salvatore Praticò – dice il Presidente I.N.A. Lorenzo Festicini – mi stringo forte al tuo dolore comprendendo sentimenti che ti affliggono. Noi come grande famiglia dell’Istituto Nazionale Azzurro ti staremo vicino per qualsiasi necessità e saremo sempre presenti per te e per tutti i nostri fratelli e sorelle”.

Alle condoglianze uniamo la preghiera di suffragio invitando i nostri assistenti spirituali a celebrare una S. Messa per l’anima benedetta di Michele.