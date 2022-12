Circo Ramingo per la serata al Locri on ice baby

Sta giungendo in città la Compagnia Circo Ramingo per la serata al Locri on ice baby. Sale l’attesa per assistere allo spettacolo di circo contemporaneo e Teatro di Strada proposto dagli artisti siciliani, Marco Previtera e Annalusi Rapicavoli. Insieme sulla scena ormai dal 2013, Aerealista lei, Giocoliere/Acrobata lui, lavorano sulla fusione delle loro tecniche circensi e teatrali, comunicando un linguaggio comune in spettacoli e performance adatti a tutte le età.

Compagni di avventure, creano cerchi di pubblico di luogo in luogo, vivono il sogno di uno stile di vita un po’ “ramingo”, girovago, che si arricchisce continuamente e porta in scena un bagaglio tecnico ed artistico in continua evoluzione.

A Locri on ice l’artista Marco ha intrattenuto le famiglie per un evento che proposta dall’Accademia Senocrito vuole mettere al centro la magia dell’arte di strada e la bellezza della professione del circense.

“Locri on ice” che sta richiamando le famiglie nella piazza natalizia più grande del comprensorio attenderà i Ramingo show e poi attesa per il giorno dedicato alla Pediatria e allo spettacolo Evolve, la grande parata del 26 dicembre dei cartoni animati e i musical 28 e 29 del Teatro La Ribalta.