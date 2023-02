Sanremo Fashion Music, il tenore Amerigo Marino al secondo posto

Sanremo non è solo il Festival di Amadeus e dei fasti dell’Ariston difatti, l‘intera città pullula di fermento artistico a tutto spiano in questo periodo ed è proprio in questo contesto che il tenore calabrese Amerigo Marino ha avuto tanta visibilità portando a casa un secondo prestigioso posto al Concorso Sanremo Fashion Music, giunto alla V° edizione, organizzato dal Patron Sebastiano Filippo Speziali con la Direzione Artistica del famoso critico e opinionista musicale partenopeo Cav. Michele Cutro.

Il tutto ha avuto luogo nel Villaggio dei Fiori dove il tenore si è esibito nell’ambito del concorso fashion “Talenti a 5 stelle” organizzato da Tonino Micalizzi e conclusosi con il Concorso “Sanremo Fashion Music”.

Non sono mancate le estemporanee per le vie di Sanremo totalmente invase dai turisti giunti da ogni dove e dalla presenza di un nugolo di giornalisti e tv. Anche la televisione calabrese era presente come STv di Lamezia Terme con il microfono di Renato Grandinetti supportato dal Cameramen Cristian Palaia con l’ausilio di Antonio Torcasio che hanno dato man forte, tra i tanti servizi, al tenore Amerigo Marino.

La Calabria si mette in bella mostra per restituire a questa terra una più consona veste che tenta di sfuggire dai tanti luoghi comuni e si attesti tra le regioni di grande richiamo turistico soprattutto del turismo delle radici.

Amerigo, Presidente di Viva Vitalità Italiana Calabria con sede a Pentone e Siderno, supportato dallo sponsor Melissa Luppino Travel Agency di Bianco, ha portato il bel canto in quel di Sanremo per promuovere attraverso la sua voce “premiata”, la Calabria. Lo stesso tenore ha annunciato che nei prossimi mesi organizzerà degli eventi su tutto il territorio della fascia ionica-reggina.

Il Palco dell’Ariston è un tempio destinato a pochi eletti, ma la ridente cittadina ligure, costa dei fiori, accorcia le distanza del panorama musicale regionale e offre una vetrina di grande respiro nazione alimentando contatti con impresari, giornalisti e televisioni che si riflettono oltre confine. Il bel canto, ha concluso Amerigo, è un elemento imprescindibile per la prosecuzione di questo Festival troppo inflazionato dall’immagine.