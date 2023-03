Monaco, riflessione sul Papilloma Virsus del Prof. Franco Borruto

E’ notizia di pochi giorni fa, quella che Macron vorrebbe generalizzare il vaccino per prevenire il Papilloma Virus, la cui infezione può far sorgere malattie cutanee e delle mucose senza distinzione di genere. E la reazione, compiaciuta, del prof. Franco Borruto, dal Principato di Monaco, non si è fatta attendere…

Da qualche giorno, il prof. Franco Borruto ha ricevuto dalle mani di S.E. l’Ambasciatore Laurent STEFANINI le insegne di Officier des Palmes Académiques. Questo riconoscimento, diremmo, conferisce ancora maggior peso a quanto ha dichiarato in merito alle recenti affermazioni del Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, in merito alla massificazione della vaccinazione contro il Papilloma Virus, particolarmente indicata ai giovani.

“La decisione del presidente Macron di una vaccinazione generalizzata – dichiara Franco Borruto- nelle classi 5ème (equivalente della nostra seconda media inferiore) è la conseguenza di evidenze scientifiche maturate nel corso di questi 17 anni in cui milioni di dosi di vaccino anti HPV sono stati impiegati nel mondo. Nonostante i periodici e puntuali tentativi di screditare il vaccino propagando le più fantasiose e inverosimili “conseguenze”, la dichiarazione di intenti dell Eliseo è la conseguenza di una verifica sul campo e risponde a due verità: la prima che gli adolescenti sono più maturi e responsabili dei “ parents d’élèves “ ossia dei genitori, sanno cosa vogliono e comprendono cosa rischiano soprattutto se correttamente informati. La gestione paternalistica della salute non corrisponde più alla realtà della società moderna! La seconda verità è che le malattie sessualmente trasmissibili sono – e non solo – il motore di avviamento di ben più pericolose conseguenze in termini di fertilità e in termini di oncogenesi. A questo punto, secondo il mio parere, è davvero importante non scendere nella trappola degli antivax che si aspettano una campagna di obbligo, perché ciò che conta è la forza della verità scientifica e la consapevolezza che i nostri giovani siano per certi versi più maturi e consapevoli di chi dovrebbe proteggerli rappresenta una svolta importante per il futuro!”