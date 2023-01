Messina, lo spettro dell’epilessia secondo il prof. Francesco Pisani

Qualche anno fa si è svolto a Messina un interessante convegno sull’epilessia. Infatti, presso la sede dell’Ordine dei Medici si sono riuniti i massimi esperti per discutere su forme di epilessia spesso confuse con patologie di altra natura. Il Convegno era stato organizzato dal prof. Francesco Pisani dell’Ateneo messinese(oggi in pensione, ma esercita la libera professione in strutture private di altissimo livello come quella di Villa Salus SPA sita nel comune di Bruzzano Zeffirio).

Il prof. Francesco Pisani è originario di Bruzzano Zeffirio ed ha frequentato la Scuola Media a Brancaleone prima di trasferirsi nella città di Messina dove ha completato gli studi superiori e universitari. Fa spesso la spola tra Messina, Bruzzano e Brancaleone in quanto in queste località vi ha lasciato gli affetti e gli amici più cari e, volutamente, non ha mai voluto tagliare il cordone ombelicale con la sua terra di origine.