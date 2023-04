L’integrazione migranti può migliorare la coesione sociale a livello locale

L’integrazione dei migranti può migliorare significativamente la coesione sociale a livello locale, ma le vie legali verso l’Europa sono fondamentali per evitare ulteriori tragedie. Cinque aggettivi chiave dovrebbero definire il futuro della politica migratoria: cooperazione, integrazione, inclusione, partecipazione e migrazione legale, dicono gli oratori della conferenza. Gli enti locali e regionali, i rappresentanti della Commissione europea e di altre istituzioni europee, il mondo accademico e la società civile che partecipano alla conferenza del Comitato europeo delle regioni hanno discusso di come promuovere l’integrazione dei migranti e dei rifugiati, l’interazione interculturale e la coesione sociale in società sempre più diverse. L’obiettivo principale dell’evento è stato il coordinamento a più livelli e l’approccio interculturale all’integrazione dei migranti e dei rifugiati nelle città e nelle regioni di tutta Europa.

Come promuovere una cooperazione e un coordinamento efficaci tra i diversi livelli di governo per migliorare l’integrazione di migranti e rifugiati è stato al centro della sessione mattutina, sulla base di uno studio presentato da Eurac Research, il centro di ricerca interdisciplinare di Bruxelles sulle migrazioni e le minoranze (BIRMM) e la Scuola di governo di Bruxelles presso la Vrije Universiteit Brussel. Antje Grotheer (DE/PSE), vicepresidente del Parlamento di Stato di Brema, ha sottolineato che “le autorità locali e regionali sono fondamentali per la costruzione di comunità coese e resilienti, una componente chiave della quale è la riuscita integrazione di migranti e rifugiati.

Per essere pienamente abilitati a realizzare i risultati sul campo, le autorità subnazionali hanno bisogno di un maggiore sostegno, sia politico che finanziario, nonché una cooperazione e un coordinamento pratici efficaci che coinvolgano tutti i livelli di governance” Nel pomeriggio, l’ UE-Belong: Il progetto Intercultural Integration of Migrants in Europe’s Regions, guidato dall’ Assemblea delle Regioni Europee (AER), è stato discusso insieme ad approcci interculturali all’integrazione dei migranti e dei rifugiati nelle città e nelle regioni di tutta Europa. I leader locali di varie regioni europee hanno condiviso soluzioni pratiche a una varietà di problemi reali che hanno dovuto affrontare in settori quali l’alloggio, la pianificazione, l’istruzione, la salute e i mercati del lavoro che hanno un impatto diretto sull’integrazione dei migranti. Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), membro del Consiglio Comunale di Gerace, ha dichiarato: Perché l’Europa cresca, abbiamo bisogno di tutti, quindi abbattiamo le recinzioni, combattiamo l’immigrazione illegale e promuoviamo sinergie tra gli Stati membri.

Abbiamo bisogno di migranti legali, soprattutto se hanno competenze e talenti essenziali per l’UE. Questo è vitale per la nostra ripresa economica e per la transizione digitale e verde”. Ma, ha sottolineato, le rotte legali verso l’Europa per i migranti sono state vitali per fermare i trafficanti di persone ed evitare “più tragedie come Cutro”, il sito di un recente naufragio in Italia che ha tolto la vita a oltre 70 persone. Istituita nel 2019 dal Comitato europeo delle regioni, la rete Città e regioni per l’integrazione dei migranti fornisce una piattaforma politica per i sindaci europei e i leader regionali per mostrare esempi positivi di integrazione di migranti e rifugiati, condividere le informazioni pertinenti e promuovere la diversità come valore aggiunto per costruire città inclusive e garantire la coesione sociale. L’iniziativa è gestita in collaborazione con la Commissione europea e diverse associazioni territoriali europee — Eurocities, CEMR, CPMR e AER. I membri della rete continueranno a incontrarsi per discutere le questioni relative all’integrazione per tutto il 2023, sulla base del partenariato per l’integrazione raggiunto con la Commissione europea nel 2021 nell’ambito del piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione sociale 2021-2027.

GIUSEPPE VARACALLI