Gran Premio Manente: edizione OFF al Teatro Filottete di Cirò (KR)

Ritorna l’edizione OFF del Gran Premio Manente interamente dedicato agli artisti emergenti della nostra terra. Organizzato ormai da 13 anni dall’Associazione CULT, Marasco Comunicazione e Calabria Sona nei territori di Crucoli, Verzino e Santa Severina, è dedicato al compianto Checco Manente, musicista e regista scomparso prematuramente.

Un’edizione invernale che ormai sta diventando una consuetudine e che si terrà, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, al teatro Filottete di Cirò domenica 22 gennaio 2023, alle ore 17.30, con ingresso gratuito. Un evento interamente dedicato ai giovani artisti provenienti da tutta la Calabria, e che sono stati selezionati grazie alla collaborazione con etichette discografiche locali che hanno segnalato alcune delle loro più importanti e significative produzioni artistiche. L’Associazione CULT ha voluto ancora una volta dare un segnale di presenza sul territorio ma anche ai talenti emergenti per sostenere le loro ambizioni.

In questa particolare versione denominata “OFF” (perché esce fuori dal format “originale” che tornerà ad Agosto 2023 con una grande nuova edizione) saliranno sull’ambito palco del Premio Manente cinque artisti esordienti della nostra terra e dai generi musicali anche molto diversi tra loro: ZABATTA STAILA e SOLFAMI’ da Cosenza – SUONI LONTANI da Fagnano Castello (CS) – ALGIERI da Corigliano-Rossano – BOONEKAMP giovani dell’entroterra catanzarese – NIHA da Oppido Mamertina (RC). Per loro un evento live alla presenza del pubblico, ma anche una grande ribalta televisiva grazie alla consueta collaborazione con Video Calabria, Calabria Sona Tv e Canale IV Canada.

L’organizzazione ha riservato a questi giovani importanti premi utili alla loro vita artistica: la produzione di un videoclip, la distribuzione e la promozione dei loro brani su tutte le piattaforme digitali ma anche, grazie alla partnership con il NUOVO IMAIE, la collecting per gli artisti interpreti ed esecutori, una “borsa di studio” del valore di 10.000 euro per finanziare un tour in Italia nel 2023. Anche questo è stato un incentivo per realizzare l’edizione “OFF” del Gran Premio Manente, per consegnare ad un giovane artista questo importantissimo premio. Un sostegno economico e non solo promozionale per portare la propria musica alla ribalta, come è successo per il vincitore 2021 del premio – “L’ENNESIMO” – che è riuscito a calcare palcoscenici e festival nazionali e a formare una propria band tutta calabrese proprio grazie alla vittoria del Gran Premio Manente.

Il Gran Premio Manente è sempre stato un modo per dare spazio ai giovani e aprire loro le porte nel campo artistico e culturale e, sempre grazie alla collaborazione e all’impegno del Nuovo Imaie, nel pomeriggio del 22 gennaio – alle ore 16.00 – gli artisti potranno assistere ad un momento di informazione e formazione sui loro diritti in particolari sul lavoro delle collecting e, quindi, dei diritti connessi a favore degli interpreti ed esecutori nel campo della musica e del cinema.