Cosenza, Al Prefetto S.E. Vittoria Ciaramella il Premio Federico II

Mercoledì 8 Marzo, “Festa della Donne”, il Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria ha reso omaggio al Prefetto di Cosenza, S.E. Dott.ssa Vittoria Ciaramella.

Il “Premio Federico II”, per la categoria “Donne, Territorio e Istituzioni”, è stato consegnato al Prefetto dal Gran Priore per la Calabria l’Avv. Filomena Falsetta, con la seguente motivazione:

Per la sua autentica opera di rappresentanza del Governo sul territorio e di coordinamento istituzionale, che consente oggi alla comunità di avere un volto di donna dai lineamenti di legalità, protezione e bellezza sociale.

Il Premio al Prefetto Ciaramella vuole essere il ritratto di una funzione che si traduce in un connubio di competenze e al tempo stesso di virtù, e che ha il volto di una donna capace di segnare perfettamente la missione prefettizia nel raggiungimento dei tradizionali obiettivi di legalità e coesione sociale, che fanno del Prefetto un organo vitale della Repubblica e, al tempo stesso, del territorio in cui è chiamato ad operare.

Una missione, quella della Dott.ssa Ciaramella, con uno sbocco operativo particolarmente efficace, che si contraddistingue per “iniziative forti” in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata attraverso la stipula di protocolli di legalità con gli organismi competenti; per la promozione di coordinamenti tra gli attori istituzionali e non, per sostenere le donne vittime o potenziali vittime di violenza; per la cura e la valorizzazione del settore educativo con particolare riferimento ai giovani, mediante politiche rivolte a favorire il loro inserimento sociale e lavorativo.

Ed è proprio in quest’ottica operativa che si coglie l’intima essenza della funzione del Prefetto Ciaramella, nonché l’eminente caratura costituzionale.