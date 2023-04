Cassano All’Ionio: PNRR, finanziamento da un milione di euro

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per tramite del Dipartimento sviluppo sostenibile ha comunicato al Comune di Cassano All’Ionio, che ha partecipato al bando, dunque, vincendolo, la concessione di un finanziamento di circa un milione di euro per realizzare due nuovi Centri Raccolta Rifiuti a Marina e ai Laghi di Sibari.

Della vittoria del finanziamento ne ha dato comunicazione direttamente il sindaco Giovanni Papasso che ha specificato come, in tale ottica, il Comune intenda realizzare i due centri di raccolta dei rifiuti proprio nelle due più importanti località turistiche del litorale offrendo, non solo ai turisti, ma a tutti i cittadini cassanesi vogliosi di azioni virtuose sulla prevenzione e corretta raccolta dei rifiuti, l’opportunità di conferire in modo corretto e differenziato, tra l’altro, rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti, i rifiuti speciali o pericolosi, evitando quindi lo smaltimento in discarica, recuperando risorse e tutelare meglio l’ambiente.

La realizzazione dei due centri raccolta è prevista sugli stessi siti che attualmente, in modo del tutto provvisorio, sono sedi di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti a Marina di Sibari (Area K2) ed ai Laghi di Sibari (Area K2). Il primo è ubicato lungo la tangenziale d’ingresso al villaggio, utilizzando una vasta area di proprietà comunale. Il secondo è ubicato nell’area “potabilizzatore e depuratore” dei Laghi di Sibari, utilizzando una piccola area di proprietà dell’associazione Laghi di Sibari e che sarà ora espropriata.