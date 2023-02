Il sindaco di Africo Domenico Modaffari fa il punto sulla situazione

Con l’avvio e la consegna alle imprese aggiudicatarie di importanti opere pubbliche da realizzare nella cittadina della Locride, prosegue l’azione proficua di recupero sociale e strutturale avviata dall’ amministrazione comunale guidata dal sindaco, Domenico Modaffari. E’ di questi giorni infatti la consegna e i’avvio dei lavori per la realizzazione del Centro di aggregazione giovanile per la legalità, struttura da ubicare nell’ex Istituto Serena Juventus.

Un’opera di forte impatto socio-educativo per la crescita delle nuove generazioni africesi in quanto nella nuova struttura e’ previsto l’insediamento dell’oratorio per la formazione delle nuove leve.<< Abbiamo dovuto superare insormontabili criticità per procedere all’avvio dei lavori-dichiara il sindaco Modaffari.>>

I lavori in questione afferiscono alla ristrutturazione e adeguamento di un ex asilo di proprietà adesso della Curia di Locri, finanziati col Pon Sicurezza per lo sviluppo per circa 146 mila euro. << Sono soddisfatto- aggiunge il primo cittadino- perché la nascita di un oratorio era uno tra i punti cardini, unitamente alla riapertura del campo sportivo, del nostro programma elettorale per instradare i nostri giovani verso percorsi di legalità. Ringrazio pertanto monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri, che ha spinto tanto per l’avvio dell’opera di aggregazione giovanile in una realtà particolare sul piano del disagio sociale come quella della mia cittadina. Così come ringrazio il nostro parroco, don Bruno Sculli, presente alla cerimonia di consegna dei lavori.>> A margine dell’avvio della costruzione del Centro, il sindaco Modaffari ha preannunciato l’imminente avvio delle procedure di gara( entro il 3 marzo prossimo ) per l’appalto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia di via F. lli Cervi, finanziata per 840 mila euro.