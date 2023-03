Ferruzzano, è deceduta l’ex sindaco Marisa Romeo

Un giorno molto triste per il comune di Ferruzzano, la Prof.ssa Marisa Romeo ha raggiunto la casa del Padre, possa riposare in pace tra le sue braccia.

Un pensiero particolare l’amministrazione comunale, diretta dal sindaco Domenico Loris Pizzi, lo ha indirizzato al figlio Giovanni colpito profondamente nel cuore e nell’ anima per la perdita prematura di entrambi i genitori, infatti meno di un mese fa la perdita anche del padre, ex medico condotto, molto stimato da tutta la comunità come lo era appunto anche la madre che per diversi anni è stata primo cittadino del comune di Ferruzzano.

E’ morta L’8 marzo, non è un caso, è una data particolare, giorno in cui si celebra la Giornata internazionale della donna. Una ricorrenza molto importante per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche che hanno visto cambiare radicalmente il ruolo della donna nell’ultimo secolo di storia e la Prof.ssa Marisa Romeo, nel suo piccolo e nella sua amata Ferruzzano, ne è stata una Paladina forte, determinata e combattiva caratteristiche che le hanno consentito di ricoprire in modo eclettico la carica di Sindaco.