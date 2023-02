Bianco, uno splendido Carnevale organizzato dalla Caritas Children

Sabato pomeriggio, il Carnevale itinerante bianchese per le vie della cittadina, organizzato nei minimi dettagli dalla Caritas Children diretta dalla dott. Melissa Luppino. Il tutto è iniziato con la sfilata partita intorno alle ore 15:00 dal piazzale delle Chiesa della Madonna di Pugliano e ha visto tante belle maschere per le vie del centro cittadino. In un primo momento si sono esibite le ragazze della scuola di danza Di Bovalino “Renata Galea” nella Piazza Regina Elena, subito dopo la “Farsa di Carnelevari” coordinata dal signor Rosario Papasergio assieme a dei suoi compagni sono riusciti ad attirare centinaia di cittadini

Un’esercito di bambini accompagnati dai propri genitori hanno dato via ad una festa con tanta allegria all’insegna della tranquillità, si quella tanta mancata a causa dei due anni di pandemia da covid-19. La buona musica ha poi caratterizzato la sfilata con delle melodie in sintonia con il contesto allegorico. Tappa successiva la suggestiva scalinata del Duomo cittadino, dove si sono esibite il gruppo delle Cheerleder con successiva sfilata di tutte le mascherine presenti in uno scenario di magia .

La conclusione della manifestazione si è chiusa nell’antico rione Bombile, un tempo cuore pulsante del paese , dove la manifestazione si è conclusa con la rappresentazione della farsa in lingua dialettale messa in scena dai bimbi di Caritas Children, seguita dal ballo della tradizionale tarantella di carnevale e dal balletto delle Mercoledì della famiglia Adams e un’ulteriore messa in scena degli adulti seguita da un menù vario e degustativo a base di dolci spaziando con il salato con prodotti tipici locali realizzati a chilomero zero.

Gli organizzatori si sono detti contenti della riuscita manifestazione , che ha raggiunto l’obiettivo preposto di costruire un ponte tra le vecchie e le nuove generazioni nel ricordo di una festa che negli anni passati rappresentava la genuinità dello stare insieme e che ha voluto creare un momento di socializzazione con i bimbi, permettendo loro di dare sfogo alla loro creatività.

Il tutto è avvenuto senza scorribande incontrollate. Non si sono registrati casi di disordine e la Polizia Locale unitamente all’Arma dei Carabinieri della Stazione di Bianco, come al solito, ha fatto uno splendido lavoro sul coordinare ogni minimo dettaglio per garantire la sicurezza di grandi e piccini. Gli organizzatori hanno espresso anche un sentito ringraziamento al Commissario Prefettizio del comune di Bianco viceprefetto Francesco Campolo per la sua sempre dimostrata disponibilità.

La Caritas Children oltre a continuare il loro percorso formativo è molto attiva anche nell’organizzare eventi con i bambini oltre che con l’intera comunità. Ormai la comunità di Bianco ha riconosciuto alla Caritas Children un proprio ruolo ed è bello perché i bambini riescono non solo a coinvolgere ma a sensibilizzare e lo fanno con un entusiasmo di cui solo loro ne sono capaci.