Africo, carnilevari rrivau di notti e portau 4 ricotti 2 frischi e 2 salati

di Maria Criaco

“Carnilevari rrivau di notti e portau quattru rricotti, ddui fischi è ddui salati Carnilevari chi carzi calati.”

Africo anni “80”

La festa di “Carnilevari” e i suoi giorni di tradizioni e feste, erano l’occasione buona per esprimere allegria e partecipazione collettiva. Grandi e piccoli si ritagliavano un ruolo in un clima festoso e genuino. L’ingegno e il divertimento faceva sì che venissero fuori le maschere più disparate, ognuno dava il suo contributo nella realizzazione dei costumi, il risultato era esilarante e unico ad ogni rappresentazione.

L’esuberanza della figura di Carnilevari, la sua sregolatezza accompagnata da un’allegra brigata di compari, era ogni anno la festa più attesa, e come tutte le tradizioni popolari aveva le sue tappe prestabilite. Iniziava con i bagordi del giovedì grasso, dove il Carnevale andava da osteria in osteria a gozzovigliare con maccheroni al sugo, salumi e soppressate, e proseguiva così fino alla domenica. Il martedì mattina presto cominciava “l’alzata” che rappresentava la fine delle scorpacciate, e segnava l’inizio del digiuno.

In questa fase, sfilavano per le vie del paese figure ricoperte da lenzuola bianche come fantasmi, in mano dei campanacci che scuotevano correndo per le vie in un’atmosfera tra il divertimento e il mistero. La sera del martedì si annunciava la morte di “Carnilevari” seguita dal suo funerale e da un finto prete, un corteo di maschere in nero salutavano in una spassosa parodia Carnilevari, già pensando al travestimento per il prossimo anno. La piazza ci aspettava malgrado il freddo di sera, ma noi contrari nonostante i nasi rossi e i piedi congelati, eravamo impazienti di cominciare il giro.

Le finestre delle palazzine erano già illuminate, a quell’ora si consumava la cena. Indossavamo maschere che avevamo costruito con il cartone e dell’elastico preso in prestito nel cestino da cucito della nonna, ci dividemmo in due gruppi e iniziammo a bussare ad ogni porta che incontravamo: – Cilì! cilì! – aspettavamo a viso coperto che il padrone di casa ci desse qualche monetina, lui ci guardava sorridendo e il più delle volte rimedievamo ‘nu sarzizzu(salame). A fine giro ritornavamo in piazza con un sacchetto pieno di sarzizzi, accendevamo un piccolo fuoco e cominciava la festa, si mangiava insieme tutto quello che avevamo raccolto, ridendo e raccontandoci fino a notte fonda. Erano anni in cui tutto aveva un sapore più buono, e a condirlo era la genuinità.