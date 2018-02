Sveva Sanseverino in Marocco per le qualificazioni ai Giochi

Sveva Sanseverino, la giovane calabrese, nuova promessa del Kite Surf, si trova in Marocco per le qualificazioni ai Giochi Olimpici.

Sveva Sanseverino

La giovane Sveva Sanseverino originaria di Marcellinara ha sedici anni ed è una promettente Kiteboard. Ha già ottenuto in diverse competizioni degli ottimi risultati in tutto il mondo. Attualmente l’atleta è a Dakhla, nel sud del Marocco. Si trova lì per poter partecipare alle regate di qualificazione ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018. Questa prima selezione vede i giovani “Riders”, europei ed africani, competere nelle acque della bellissima laguna del Dakhla Attitude. La nostra Ridersda da due anni è impegnata nelle regate di TTR (Twin Tip Racing). Quelle di TTR sono gare di velocità. In queste competizioni dovranno essere predominanti la tecnica, la tattica e la resistenza. Inoltre il TTR è stata scelta come disciplina ai prossimi Giochi Olimpici giovanili in Brasile. Sveva con il suo attuale ottavo posto, nelle classifiche del Ranking Mondiale di TTR, è certamente una promessa italiana in questo genere di competizioni sportive.

Forte legame con la Calabria

Sveva Sanseverino vive a Napoli. Qui frequenta il terzo liceo scientifico presso il “Liceo Mercalli”. La giovane ragazza mantiene, insieme alla sua famiglia, un forte legame con la nostra terra. Non è casuale, infatti, che proprio sulle nostre coste tirreniche ha incominciato questa difficile disciplina. Ha iniziato molto presto, aveva soli 10 anni, ed ha incominciato presso il Circolo Sportivo HLB di Gizzeria, seguendo le orme del papà, per le sue prime uscite in Kite Surf. Nel 2017 ha partecipato alle regate del campionato italiano di TTR. A luglio dello stesso anno le regate del campionato europeo, svoltesi a Gizzeria. E poi con la squadra italiana, nel mese di dicembre, ha partecipato al Campionato Mondiale svoltosi a Barra Grande in Brasile.

Adora le coste della nostra Calabria e proprio a questa terra ed alla sua famiglia desidera regalare un prestigioso traguardo.