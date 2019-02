Ciccio Marra esordisce anche in Prima Categoria

Ciccio Marra è tornato in campo, un nuovo esordio in Prima Categoria ed un nuovo record personale per il giocatore 41enne di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

Ciccio Marra torna in campo

Sabato scorso il 41enne melitese Francesco Marra, ha fatto il suo esordio in Prima Categoria vestendo i colori del Borgo Grecanico, nella gara contro il Real Gioia Tauro.

Alla sua già ricca carriera sportiva si aggiunge questo nuovo importante tassello. Marra può vantare infatti, di aver giocato in quasi tutti i campionati federali ad eccezione solo della Serie A e della Terza Categoria. Lo scorso anno, sempre con il Borgo Grecanico, Francesco Marra aveva avuto l’occasione di giocare in Seconda Categoria e dare il meglio di sé.

La carriera

Marra ha iniziato la sua carriera sportiva con la Primavera del Cosenza, con la società ha collezionato 4 importanti presenze in Serie B. Ha vestito le maglie – per citarne solo qualcuna – del Benevento, del Messina, della Nocerina e del Foggia. In serie D ha giocato con la Vibonese. Ma per tutti i suoi compaesani, è impossibile dimenticare i successi collezionati nella Melitese, sia in Eccellenza che in Promozione.

Attualmente è l’allenatore dei ragazzi più giovani della squadra del Borgo Grecanico. A loro cerca di trasmettere la passione che lui stesso prova ancora verso il calcio.

Il commento di Mister Cormaci

“Dietro qualche defezione di troppo contro il Real Gioia Tauro – ci racconta il Mister del Borgo Grecanico, Antonio Cormaci – abbiamo deciso di convocare Francesco Marra; attuale allenatore della nostra scuola calcio. A circa venti minuti dalla fine gli abbiamo concesso la possibilità di esordire in Prima Categoria; una categoria nella quale non aveva ancora mai giocato. Il bomber Marra aveva disputato diversi match con noi in Seconda Categoria. Marra ha inoltre giocato anche in Promozione, Eccellenza, Serie D C1 C2 e serie B, calcando palcoscenici importanti”.