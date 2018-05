Rubrica Psicologia e Dintorni della Psicologa Carmela Toscano

Prossimamente sarà disponibile la Rubrica “Psicologia e Dintorni”, della Psicologa Carmela Toscano. L’ultima novità di Ntacalabria riguarda il ritorno della rubrica che si occuperà dell’area psicosociale.

Il prezioso aiuto della Psicologa Carmela Toscano

Questa Rubrica “Psicologia e Dintorni” sarà nuovamente attiva grazie alla bravura della psicologa Carmela Toscano. La Dott.ssa Carmela Toscano, Psicologa Clinica è iscritta all’Albo degli Psicologi della Calabria, n° 1774. E’ Specializzanda SPPG, Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Psicodinamico Individuale e Gruppoanalitico Soggettuale, RC.

Attualmente, oltre ad esercitare la sua Professione Clinica presso studio privato, nella provincia di RC, è Psicologa presso centri SPRAR, per Soggetti con Vulnerabilità fisiche e psichiche. Inoltre, è Psicologa e Coordinatrice dell’area Psico-Educativa presso centro SPRAR per Soggetti Ordinari. E’ Psicologa e co cordinatrice presso il Poliambulatorio Etnopsichiatrico IN.SI.DE. (che ha tre sedi: RC, Villa S. G., Bianco). All’interno dell’Associazione Scientifico Culturale IN.SI.DE. (RC) si occupa in particolare di progettazione, programmazione ed attuazione di percorsi e/o incontri formativi. Svolge attività clinica e psicodiagnostica in equipe multidisciplinare, ed è Tutor dei progetti di tirocinio in convenzione con le università. Effettua valutazioni psicodiagnostiche sia privatamente che in campo peritale.

Negli anni, ha collaborato, e continua a collaborare, a titolo gratuito, con diverse associazioni attive nel territorio. Prevalentemente a Melito di Porto Salvo e Reggio Calabria. Precedentemente ha svolto il tirocinio professionalizzante presso il Ser.T. (Servizio delle Tossicodipendenze) di RC. E presso le Carceri di RC (San Pietro- Arghillà- Palmi). Tutte aree psichiche di cui tuttora si occupa privatamente. Ha invece conseguito il tirocinio formativo presso il Consultorio Familiare di RC, e presso il Ser.T di RC.

Che rubrica sarà?

Cerchiamo ora di sapere qualcosa di più. Lo facciamo rivolgendo qualche domanda direttamente alla dottoressa Psicologa Carmela Toscano. Che tipo di articoli scriverà?

“Gli articoli che verranno pubblicati non sostituiranno, in alcun modo, un consulto specialistico. – Ha dichiarato la dottoressa Toscano – . Avranno l’obiettivo di divulgare con semplicità, limitando anche il più possibile il linguaggio tecnico specialistico. Verranno fornite informazioni in merito a varie tematiche di interesse psicologico, sociale ed educativo”.

Un passaggio anche sulla figura dei lettori che “avranno un ruolo primario e attivo. Saranno i protagonisti della nostra rubrica. Si cercherà di dare ampio spazio ai loro interessi. A tal fine, sarà possibile contattarmi alla e-mail rubricapsichetoscano@libero.it. Indicandomi l’argomento in merito al quale si desidera avere maggiori informazioni. Nei limiti del possibile, rispettando l’ordine di arrivo delle e-mail, si cercherà di dare priorità alla pubblicazione degli articoli che tratteranno gli argomenti più richiesti. Inoltre, sarà possibile anche scrivermi pensieri personali e commenti”.

Possibile consulto privato?

Una delle domande che subito viene in mente di porre alla Psicologa Carmela Toscano è quello della possibilità di contattarla per un consulto privato. Lei ci risponde che “certamente è possibile. Se qualcuno volesse contattarmi privatamente potrà scrivere alla e-mail della rubrica, rubricapsichetoscano@libero.it. Bisognerà specificare nell’oggetto della mail: “richiesta consulto privato”. Ed anche gli estremi personali, compreso il proprio recapito telefonico. Sarò poi io stessa a ricontattarli. Oppure, più semplicemente, sarò raggiungibile telefonicamente al numero 3496662181. I consulti specialistici saranno effettuati faccia a faccia”.