Basket, la Viola Reggio Calabria campione regionale Under 13

Il campionato regionale Under 13 lo vince la Viola Reggio Calabria di Coach Armando Russo.

Viola Reggio Calabria campione regionale Under 13

Nella finalissima giocata al PalaCalafiore, vibrante e combattuta per quaranta minuti dai giovanissimi di Viola e Basketball Lamezia la spuntano dunque, i reggini.

Gara altalenante con continui cambi di fronte e vantaggi in doppia cifra annullati grazie alle belle reazioni dei 2005 e 2006; in campo per gli allenatori Russo e De Summa.

Vincono i reggini che confermano un’ottima tradizione giovanile; affiancando quindi, al titolo regionale Under 13 i successi nel campionato interregionale Under 18 con la Sicilia ed il raggruppamento regionale Under 14.

Lamezia, nell’importante anno della storica promozione in Serie B può guardare ormai con orgoglio ed estrema attenzione al gruppo giovanile giallo-blu.

Viola Reggio Calabria – Basketball Lamezia 71 – 69

(18-18, 14-24, 22-11, 17-16)

Viola Reggio Calabria: Accurso 4, Izzo, Surace 2, Pucinotti 15, Pileggi, ed ancora Sårbara 4, Velonà 4, Speranza, Malaspina ,Nava 35, Figliomeni, ed infine Cuzzocrea 2. Allenatore Armando Russo

Basketball Lamezia: Giampà 35, Arcieri, Greco 4 , Miscimarra 9, Baronello, Lombardi 3, Grande 4, Ferraiuolo, Costantino, Cerra 6, Puritano, ed infine Fazzari. Allenatore: Massimo De Summa – Assistente: Giuseppe Adone

Arbitri: Viglianisi e Cristarella