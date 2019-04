Ryanair consiglia Scilla, il tweet

Ryanair consiglia Scilla. “Sei alla ricerca di ispirazione per le tue prossime vacanze estive?”. Questo il nuovo slogan pubblicitario di Ryanair apparso su twitter: in risposta arriva l’immagine di Scilla. Per alcuni questa promozione rappresenta il prossimo arrivo della compagnia al “Tito Minniti”.

Sul profilo italiano di Twitter della compagnia aerea Ryanair ieri è apparso un tweet che per alcuni nasconde delle novità in arrivo.

“Sei alla ricerca di ispirazione per le tue prossime vacanze estive?” si legge nel post e di seguito appare un link in cui sono citate dodici spiagge italiane da sogno.

In copertina, tra le spiagge, campeggia Scilla, la bellissima località a due passi da Reggio Calabria. Per qualcuno, questa promozione rappresenta il prossimo arrivo della compagnia low-cost in riva allo Stretto. Ma per i più scettici, questa pubblicità rappresenta solo l’ennesimo tentativo di continuare a promuovere invece lo scalo lametino.

Ryanair a Reggio Calabria, le ultime notizie

Le ultime notizie risalenti all’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria le aveva date la Sacal lo scorso 6 marzo, da allora non sono ancora giunte notizie ufficiali.

“Si attendono i risultati dei test – aveva comunicato Sacala a Marzo – per le procedure di volo della pista di Reggio Calabria, propedeutici alla conferma dell’operativo Ryanair”.

I voli Ryanair da Reggio Calabria sarebbero dovuti partire ad aprile 2019. Solo poco tempo fa si ipotizzava uno slittamento a Giugno per l’approdo di Ryanair in città, ma questa data sembra allontanarsi ancora di più, si pensa ormai che i voli potranno partire a settembre – ottobre 2019.

Ryanair a Lamezia Terme

Ryanair mesi fa aveva invece annunciato nuove rotte dall’Aeroporto di Lamezia Terme. Tra queste un volo da Lamezia a Bordeaux; un servizio che sarà bi-settimanale e che partirà il 28 maggio, come parte della programmazione estiva 2019 da Lamezia.

I voli Ryanair da Lamezia sono in totale 13, 3 sono le nuove rotte per Berlino, Bordeaux e Malta.