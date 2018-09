Novità Viola Basket

Novità Viola Basket: Matteo Fallucca e Allen Agbogan Capitano e Vice Capitano della squadra.

Ecco le novità Viola Basket:

La Viola Reggio Calabria informa che nella giornata di ieri, dopo circa due settimane di lavoro e confronti, la Società ha deciso di affidare agli atleti Matteo Fallucca e Allen Agbogan i gradi di Capitano e Vice Capitano della Viola.

Il Capitano Matteo Fallucca dichiara: “Sono fiero e onorato di ricoprire questo importante ruolo in una società storica come la Viola. Sono pronto ad assumermi le responsabilità associate al compito e, a nome dell’intero gruppo, garantisco il 101% dell’impegno quotidiano per la maglia come stiamo già facendo dal 22 agosto. Confidiamo nel supporto da parte di tutte le componenti del Mondo Viola, a partire dai tifosi organizzati e non, perché ne avremo bisogno in questa stagione lunga, impegnativa e stimolante”.

Coppolino: “Ringrazio Matteo ed Allen per avere accettato”

L’AD Coppolino afferma invece: “La scelta è stata valutata lungo due settimane. Ho ritenuto opportuno sentire tutti i singoli membri delle aree istituzionale, tecnica e medica per una condivisione che per me è modello gestionale imprescindibile. La responsabilità della scelta è però esclusivamente mia. Ringrazio Matteo ed Allen per avere accettato; come ringrazio anche altri uomini, prima che atleti, come Tommaso Carnovali, Filippo Alessandri, Alessandro Paesano, Mattia Mastroianni, Yande Fall, Donato Vitale e Vittorio Nobile. Li ringrazio, con in capo Tommy che è figura centrale con gli altri del nostro progetto pluriennale, per il certo supporto che daranno a Matteo ed Allen nell’esplicazione del loro delicato ruolo di rappresentanza”.

Novità Viola Basket – Abbonati 2017-18

La Viola Reggio Calabria comunica inoltre, che oggi è terminata la prelazione per gli abbonati 2017-18.

Lusinghieri i dati, che registrano un totale di 313 abbonamenti (426 quelli totali nella stagione 2017-18), così ripartiti:

> nr. 5 All Pass Sostenitori

> nr. 133 Parterre Centrale

> nr. 26 Parterre Laterale

> nr. 133 Tribuna Secondo Anello

> nr. 16 Tribuna Secondo Anello Curva Massimo Rappoccio

Inoltre, si rende noto che, dal 5 al 18 settembre, solo presso il Pianeta Viola sito in via Pio XI° nr. 337 a Reggio Calabria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.30 si avvierà la campagna abbonamenti libera.

Telefono 0965 595105, indirizzo e-mail: ticket@violareggiocalabria1966.it.

Si ricordano quindi i diversi prezzi e si riporta una comparazione coi costi della stagione scorsa:

ALL PASS SOSTENITORI

– € 285: posto auto omaggio, gare tutte, ed ancora, maglia omaggio (singola gara € 19)

PARTERRE CENTRALE

– € 175: posto auto € 70, gare 14, maglia € 30 (singola gara € 12,5)

PARTERRE LATERALE

– € 145: posto auto ND, gare 14, maglia € 30 (singola gara € 10,3)

TRIBUNA SECONDO ANELLO

– € 85: posto auto ND, gare 14, maglia € 30 (singola gara € 6)

TRIBUNA SECONDO ANELLO CMR

– € 70: posto auto ND, gare 14, maglia € 30 (costo singola gara € 5)

RISPARMIO MEDIO DEL 40% RISPETTO AI TICKET – Ecco i numeri (abb. gare 14):

PARTERRE CENTRALE

– abb. € 175,00

– ticket € 18,00 (x14 gare = € 252,00)

PARTERRE LATERALE

– abb. € 145,00

– ticket € 15,00 (x14 gare = € 210,00)

TRIBUNA 2° ANELLO

– abb. € 85,00

– ticket € 10,00 (x14 gare = € 140,00)

TRIBUNA 2° ANELLO CURVA RAPPOCCIO

– abb. € 70,00 (dal 04/09 al 18/09, aperta)

– ticket € 10,00 (x14 gare = € 140,00).