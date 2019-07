Milano – Reggio Calabria, volo dirottato: tanta rabbia

Milano – Reggio Calabria, volo dirottato: era atteso alle 19.30 a Reggio Calabria e sarebbe dovuto partire attorno alle 17.45 da Milano Linate. I passeggeri costretti ad arrivare a Lamezia Terme e con un volo in partenza dalle 20.10.

Milano – Reggio Calabria, volo dirottato, la vicenda

Una nuova brutta avventura per i passeggeri del volo BV2121 della Blue Panorama che collega Milano Linate a Reggio. La compagnia ha fatto sapere che il volo non sarebbe decollato. Sul sito ufficiale dell’aeroporto www.reggiocalabriaaiport.it gli utenti potevano leggere “volo dirottato”. Il velivolo era atteso alle 19.30 a Reggio e sarebbe dovuto partire attorno alle 17.45 da Milano Linate. La vicenda è accaduta ieri, domenica 7 luglio, tanta la rabbia tra i passeggeri. Agli sfortunati viaggiatori è stata però offerta una soluzione alternativa. Un volo in partenza alle 20.10 da Milano ha permesso così ai malcapitati di raggiungere l’aeroporto di Lamezia Terme. Tanti però i disagi dal momento che lo scalo lametino dista almeno 100 km da Reggio Calabria.

Altri disservizi

Già in precedenza il volo BV2121 della Blue Panorama che collega Milano Linate a Reggio aveva avuto dei problemi. Circa una settimana il velivolo atteso per le 19.30 è giunto solo alle 3.24 del mattino seguente, una incredibile odissea per gli utenti a bordo e non solo.