Le Domeniche della salute del Rotary Club Reggio Calabria Est

Le Domeniche della salute del Rotary Club Reggio Calabria Est: un tassello importante che rappresenta momenti di forte vicinanza ai bisogni della comunità.

Ritorna l’appuntamento con le Domeniche della salute

Si riparte con la nuova edizione delle Domeniche della salute, organizzate dal Rotary club Reggio Calabria Est, presieduto, per l’anno rotariano 2018-19, da Giuseppe Squillace, dirigente medico dell’ ASP 5. Le Domeniche della salute sono un tassello importante dell’azione di Service Rotariana. In quanto rappresentano momenti di forte vicinanza ai bisogni della comunità. Numerosi specialisti, rotariani e non, saranno a disposizione dei cittadini, per offrire, in modo gratuito, screening e consigli su alcune delle patologie più diffuse. La prevenzione, accompagnata da corretti stili di vita, è uno degli strumenti più importanti per garantirsi un buon stato di salute. E per intervenire con le cure più adeguate nel caso dell’insorgere della patologia.

A partire dalla scorsa domenica e fino ad aprile, a cadenza mensile; saranno resi disponibili a tutti i cittadini importanti servizi di prevenzione gratuita.

Il primo appuntamento si è svolto il 2 dicembre, presso l’ambulatorio di endocrinologia del Presidio Ospedaliero di Melito di Porto Salvo e ha riguardato la prevenzione della patologia tiroidea.

Il prossimo screening previsto sarà sui nei e tumori cutanei.