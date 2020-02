Kalabria Experience presenta il programma 2020

E’ stato presentato Domenica scorsa, presso il ristorante Liberty 1971 sul lungomare di Brancaleone il programma ufficiale delle escursione 2020 del gruppo Kalabria Experience che come ricordiamo è nato su iniziativa del suo ideatore Carmine Verduci (Presidente della Pro-Loco di Brancaleone) che attraverso questo progetto vuole far conoscere e riscoprire il territorio Calabrese sotto altri punti di vista.

LE ESCURSIONI;

18 Escursioni, 17 località, 2 photo-walking, 2 eventi per la beneficenza,1 viaggio fuori provincia, 6 associazioni coinvolte, 5 guide coinvolte, 2 eventi collegati e 4 Aziende coinvolte nell’ interno dell’intero programma, ed altre collaborazioni e 5 tappe al’interno del territorio di comunale di Brancaleone. disponibile nei suoi dettagli sul sto: www.kalabriaexperience.it

In questo programma c’è l’essenza stessa del progetto

spiega Carmine Verduci- ci sono tutti gli elementi necessari a vivere un anno all’insegna della “bellezza” e dello spirito di condivisione tra Natura, Storia, Cultura, Gastronomia tipica, Archeologia, Geologia e soprattutto “lentezza”, sono questi gli elementi che caratterizzeranno questo quinto anno di attività, che si avvia al suo inizio. Le tematiche che caratterizzano il programma 2020 saranno l’impegno; la salvaguardia patrimonio naturalistico e gli alberi con un occhio puntato alla riduzione della plastica sul pianeta. Grazie all’ importante collaborazione sancita con il Movimento Culturale “MoviMundI” che opera sul territorio Reggino, quest’anno al termine di ogni nostra escursione verrà piantumato un alberello nelle località che visiteremo, un albero come simbolo di rinascita e vita per i luoghi che proveremo a raccontare in maniera del tutto diversa.

Abbiamo deciso-continua Verduci- di suddividere il programma in quattro “tematiche” che racchiudono l’essenza che Kalabria Experince vuole dare al territorio, un territorio che fa parte di una regione incredibile, dove non c’è miglior modo di conoscerla ed approfondirla se non vivendola appieno.

NON SONO SEMPLICI ESCURSIONI;

Le nostre – conclude Carmine Verduci- non sono semplici “escursioni” ma, abbiamo la presunzione di dire che si trattano di “passeggiate culturali” che poco hanno a che fare con il trekking (nel senso stretto del termine) voglio ricordare che il nostro gruppo si appoggia anche a delle guide professioniste che sono coinvolte direttamente nel progetto e di personalità che arricchiscono le nostre giornate. Kalabria Experience è un gruppo libero a cui per poter aderire non sono previsti vincoli di tesseramenti o abbonamenti “ognuno sceglie l’esperienza che vuole fare”! Questa è la nostra filosofia che si accompagna di numerose collaborazione e patrocini che condividiamo arricchendo la programmazione durante il resto dell’anno.