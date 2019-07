Gerace Borgo Incantato, il programma

Gerace “Il Borgo Incantato – l’arte di strada in vicoli”. Il programma degli appuntamenti nelle diverse piazze del borgo calabrese.

Al via “Gerace Borgo Incantato”

Sono venti gli anni passati insieme a questa manifestazione organizzata dal Comune di Gerace con la direzione artistica di Luigi Russo della “gigirusso street&stage srl”. E’ un’edizione di particolare rilevanza artistico-culturale che si sta svolgendo tra le vie di uno dei Borghi più Belli d’Italia con spettacoli che saranno eseguiti da artisti di caratura internazionale.

Nel dettaglio ecco gli spettacoli e le postazioni in programma.

Il programma:

Sabato 27 luglio

PIAZZA DEL TOCCO: 21.15 Mr Copini in “The Herock Circo Show” -22.00 ChiLoWatt – electric company + in “Rex” – 22.45 Mr Copini in “The Herock Circo Show” – 23.30 ChiLoWatt – electric company + in “Rex”.

LARGO BARLAAM: 20.45 Miramundo – 21.30 Ana Crismàn Trio in “Arpa Jonda” – 22.15 Miramundo – 23.00 Ana Crismàn Trio in “Arpa Jonda”.

PIAZZA TRE CHIESE: 21.00 Arrivo Bukurosh Balkan Orkestra – 21.15 Frank Powlesland e Lea Rovero in “Popeye and Olive” – 22.00 Ondadurto Teatro in “Felliniana” – 23.00 Frank Powlesland e Lea Rovero in “Popeye and Olive”.

Ed ancora:

PIAZZA TRIBUNA – CATTEDRALE: 20.30 Bada Bim Bum Band in “Wanna Gonna Show” (parata fino a P.zza del Tocco) – 20.45 Bukurosh Balkan Orkestra (parata fino a P.zza delle Tre Chiese) – 21.00 Andrea Fidelio in “The Boss” – 21.40 Lux Arcana in “Phoenix” – 22.10 Bada Bim Bum Band in “Wanna Gonna Show” (poi zona P.zza Chiappe) – 22.30 Andrea Fidelio in “The Boss” – 23.15 Lux Arcana in “Phoenix” – 23.45 Bada Bim Bum Band e Bukurosh Balkan Orkestra (parata fino a P.zza del Tocco).

PIAZZA CHIAPPE: 21.30—22.15 Adamà in “Musiche fra cielo e terra” – 22.30 Bada Bim Bum Band in “Wanna Gonna Show”; infine alle 23.00 Adamà in “Musiche fra cielo e terra”.

Infine, BOMBARDE: 21.30 Michele Roscica “Uomo Orchestra Partenopeo” – 22.15 Bukurosh Balkan Orkestra – 23.00 Michele Roscica “Uomo Orchestra Partenopeo”.

Domenica 28 luglio

PIAZZA DEL TOCCO: 21.15 Andrea Fidelio in “The Boss” – 22.00 Ana Crismàn Trio in “Arpa Jonda” – 22.45 Andrea Fidelio in “The Boss” – 23.30 Ana Crismàn Trio in “Arpa Jonda”- 00.15 Bada Bim Bum Band e Bukurosh Balkan Orkestra – 00.45 Mabò of Colors “Gioco dei Palloni” e saluti.

LARGO BARLAAM: 21.00 Miramundo – 22.00 Bukurosh Balkan Orkestra – 23.00 Miramundo.

PIAZZA TRE CHIESE: 21.00 Bada Bim Bum Band in “Bandita” – 21.30 ChiLoWatt – electric company + in “Rex” – 22.00 Ondadurto Teatro in “Felliniana”; infine alle 23.00 ChiLoWatt – electric company + in “Rex”.

PIAZZA TRIBUNA – CATTEDRALE: 20.30 Bukurosh Balkan Orkestra (parata fino a Piazza del Tocco) – 20.45 Bada Bim Bum Band in “Bandita” (parata fino a Piazza delle Tre Chiese) – 21.00 Mr Copini in“The Herock Circo Show” – 21.40 Lux Arcana in “Phoenix” – 22.10 Bukurosh Balkan Orkestra (poi in Piazza Chiappe) – 22.30 Mr Copini in“The Herock Circo Show” – 23.15 Lux Arcana in “Phoenix” – 23.45 Bada Bim Bum Band e BukuroshBalkan Orkestra (parata fino a piazza del Tocco).

Invece a PIAZZA CHIAPPE: 21.30 Mabò Band – 22.30 Bukurosh Balkan Orkestra (da P.zza Tribuna).

BOMBARDE: 21.30 Frank Powlesland e Lea Rovero in “Popeye and Olive”; invece alle 23.00 Frank Powlesland e Lea Rovero in “Popeye and Olive”.

Gerace Borgo Incantato, altre info

Sono stati già stabiliti 14 punti ristoro dislocati in altrettanti punti della città; dove si potranno anche gustare numerosi prodotti della gastronomica locale.

E’ previsto un sistema di parcheggi all’ingresso della Città di Gerace per i turisti che potranno raggiungere il Borgo a bordo di navette.

Il progetto “Il Borgo Incantato” è realizzato con il finanziamento della Regione Calabria e dell’Unione Europea – PAC 2014-2020 – Azione 1 Azione 1: Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali – Tipologia B – Eventi di rilievo regionale e nazionale.