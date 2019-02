Aeroporto di Reggio Calabria. Quale futuro?

Aeroporto di Reggio Calabria. Quale futuro?. Gullace (Lega): “Giungono voci molto allarmanti sulle nubi che si stanno addensando sul futuro prossimo dello scalo reggino”.

Aeroporto di Reggio Calabria, voli Alitalia

Alitalia qualche giorno fa ha pubblicato l’operativo estivo 2019 per l’Aeroporto di Reggio Calabria, ma solo fino a Maggio. Sulla rotta Reggio Calabria – Roma Fiumicino i voli si sono ridotti. Invece sulla rotta Reggio Calabria – Milano Linate rimane un solo collegamento giornaliero.

Sulla questione si è espresso Michele Gullace – Coord. Prov.le Lega per Salvini.

Il commento di Gullace

Così scrive in una nota stampa Gullace: “[..] Una situazione ai limiti del disimpegno totale da parte della Compagnia di bandiera nei confronti dello Scalo dello Stretto, che soffre ancora per una programmazione di corto respiro. Si apprende che, solo per i due mesi di aprile e maggio, dovrebbe essere operativo; ma il condizionale è d’obbligo. Anche il volo del mattino per Fiumicino con successivo rientro in serata per il night stop. Dal mese di giugno i 4 voli attuali (tre Roma ed un Milano Linate) dovrebbero essere ripristinati; benchè per il momento non siano prenotabili: magra consolazione se solo si ricorda che, da decenni, il traffico aereo nel periodo estivo veniva incrementato in numero di voli e rotte”.

Situazione di precarietà

“Tale situazione di precarietà – continua – impedisce agli operatori turistici del reggino, e agli utenti dello scalo in generale; di poter programmare l’intera stagione in corso ed i propri spostamenti, specie di gruppo; infatti, per questo motivo, molti viaggi organizzati sono già dirottati sugli aeroporti di Catania e Lamezia Terme; con grave danno per il nostro aeroporto. Si impedisce qualunque sviluppo di pacchetti ed iniziative turistiche per la provincia di Reggio Calabria. Ma le notizie più allarmanti arrivano da SACAL: il tanto atteso nuovo piano industriale, sostitutivo di quello iniziale con il quale la società di gestione si era aggiudicata il bando dell’ENAC per la concessione della gestione trentennale dello scalo reggino, la cui stesura è stata affidata alla società Pricewaterhouse Coopers, non risulterebbe ancora disponibile alla visione da parte delle organizzazioni sindacali; nonostante sia trascorso già un anno dall’affidamento dell’incarico alla predetta società di consulenza e revisione.

Seria e concreta preoccupazione

“Inoltre – conclude – l’Ente di gestione aeroportuale, che ormai gestisce tutti gli aeroporti calabresi, su investitura dell’ENAC e con il beneplacito della Giunta Oliverio; da anni è rimasta del tutto sorda alle richieste delle rappresentanze dei lavoratori dello scalo di Reggio Calabria (ben 38 richieste di incontro sono state disattese!). Infine, vi è la seria e concreta preoccupazione che, dal 27 Ottobre prossimo, Alitalia possa disimpegnarsi completamente dall’Aeroporto di Reggio Calabria; non risultando oggi prenotabile alcun volo già da tale data e per tutta la stagione invernale 2019/2020; diversamente da quanto è possibile per il resto dei voli del vettore nazionale: questa sarebbe la ciliegina avvelenata finale per gli operatori del reggino”.