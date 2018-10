Camera da letto, tutti i trend per la biancheria del nuovo anno

Proprio come nel regno della moda, anche il mondo della biancheria della camera da letto si rinnova, anno dopo anno, in nuove tendenze. Ma quale sarà la migliore biancheria da letto per il prossimo anno?

Iniziamo dal presente e dal prossimo futuro, ovvero l’inverno 2019. Quando si sceglie la biancheria da letto invernale, occorre pensare a una maggiore “struttura”, affinché porti il giusto calore. Tenete a mente questo quando aggiungete gli strati (un modo utile per tenere conto le fluttuazioni di temperatura), andando a ponderare i giusti tessuti e la loro relativa consistenza.

Per quanto attiene la tavolozza di colori, quella dei prossimi mesi sembra essere densa di sfumature rosa tenue e prugna, magari mischiate con verde eucalipto sbiancato dal sole e dal blu fumo. Contrariamente agli scorsi anni, sembra infatti che nei prossimi mesi ci sarà un trionfo del colore. Per certi versi, il minimalismo degli ultimi anni sembra aver lasciato lo spazio a un tono più caldo e più vario, con ispirazione dai colori della natura, dal legame con la terra e con l’ambiente circostante. E, considerato che le tinte alla moda provengono dalla natura, potranno facilmente essere messe insieme quasi senza sforzo. E quale migliore occasione di dimostrare la propria attenzione alle tendenze – ma anche all’unicità – creando le proprie lenzuola personalizzate?

Per certi altri versi, invece, gli stilisti sembrano puntare su toni che già abbiamo visto negli ultimi anni, come ad esempio il blu navy e il grigio acciaio, per le camere da letto più eleganti. Tuttavia, per poter dare un tocco di novità rispetto a quanto era in vigore negli scorsi anni, valutate anche l’introduzione di nuove tonalità più calde, come ad esempio l’ambra e il bordeaux. Una tavolozza ricca e varie con queste tonalità farà probabilmente sembrare il vostro letto come un vero e proprio valore aggiunto di tutta la stanza, andando magari ad aggiungere ulteriore interesse e profondità con delle texture inaspettate e contrastanti.

Infine, vi invitiamo a prestare particolare attenzione sulle coperte e sui piumoni, che d’inverno giocano un ruolo essenziale. Le coperte sono in particolare un modo meraviglioso per dare uno sguardo insieme alla camera o per fare riferimento ad altri colori nella stanza, oltre a fornire un calore immediato, non solo alla pelle, quanto anche agli occhi e alle proprie emozioni. Le coperte ricamate o in fantasia sono disponibili in uno spettro di stili e colori ancora più invidiabile nel corso del 2019, mentre i disegni sintetici e i richiami animalier potranno soddisfare i gusti più audaci.

Detto ciò, appare piuttosto chiaro come vi sia un vero e proprio imbarazzo della scelta per tutte le persone che decideranno di prendere a piene mani le ispirazioni contemporanee per poter rivedere in misura esaltante la propria camera da letto. Valutate attentamente come creare la giusta sinergia con il resto dell’arredamento della stanza e della casa, e il resto verrà da sé!