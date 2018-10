Arriva l’inverno, i piumini più hot della stagione

L’inverno sta arrivando, diceva un noto clain di una serie tv. Senza scomodare regni antichi e battaglie contro estranei, la verità inconfondibile è che l’Italia sta per essere attraversata dai primi rigidi freddi e, con le giornate che si fanno più corte, nei guardaroba di tutte le donne spuntano con ancora maggiore insistenza i graditissimi piumini, un must have per tutte quelle persone che desiderano affrontare con maggiore certezza i climi più rigidi. Ma quali sono i modelli di piumino che andranno per la maggiore nella prossima stagione, e che potete trovare grazie a qualche rivendita da ingrosso abbigliamento donna online? Quali sono i modelli ai quali non potrete davvero dire di no?

Compiere un riassunto di un panorama così vario, intricato ed eterogeneo, non è certo semplice. Tuttavia, appare chiaro come uno dei trend di questo autunno – inverno 2018/2019 siano sicuramente i piumini lunghi e più sportivi. Si tratta di modelli piuttosto sottili, ma non per questo in grado di fare meno caldo durante le giornate più fredde. L’importante è trovare il proprio modello in grado di garantire la giusta vestibilità e i miglior comfort.

Tenete anche conto che oggi giorno il piumino sportivo non è certo un modello che deve essere necessariamente indotto nei confronti di una vita “fuori porta”, come una gita o un’escursione tra amiche. Il piumino sportivo, nei modelli declinati per questa stagione, è molto più versatile di quanto si possa immaginare, e può essere adattato anche alla ricerca di un look più casual. Dunque, via libera all’uso di questo modello per il lavoro, oppure per una serata libera, abbinato magari a delle sportivissime scarpe da ginnastica o da passeggio. Se poi volete osare un po’ di più… perché non abbinarlo con degli stivaletti con il tacco alto?

Per quanto concerne i colori, andranno particolarmente i moda i piumini più colorati. Tra di essi, ha già conquistato i cuori di tantissime donne il piumino rainbow, che si candida ad essere un vero e proprio must have della prossima stagione fredda. Se poi il piumino color arcobaleno vi sembra troppo, potete comunque puntare su un tono omogeneo, ma abbastanza viso, proprio prendendo spunto dai singoli colori dell’arcobaleno. Potete dunque per esempio puntare sul rosso, sull’azzurro o anche sul viola. Considerato che molte marche in commercio hanno dei costi davvero convenienti, vi suggeriamo di riempire il vostro guardaroba di almeno due varianti diverse.

Infine, se volete una scelta ancora più elegante, niente di meglio che la scelta per un piumino di velluto o con la pelliccia (sintetica!). Si tratta in buona evidenza di un’opzione piuttosto elegante, che potete però usare senza dimenticare la praticità del piumino. Insomma, una scelta anche in questo caso molto versatile, che potete adattare con tantissime linee di abbigliamento, al fine di trovare il vostro look preferito senza alcun problema e senza fatica.

E voi che cosa ne pensate? Quali sono i modelli di piumino che ritenete essere maggiormente preferibili nel corso dei prossimi mesi?