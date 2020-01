Incidente SS 107 Silana-Crotonese, feriti gravi

Ci sarebbero almeno tre morti in seguito all’incidente che si e’ verificato sulla SS 107 Silana-Crotonese. Le loro condizioni sarebbero grave.

Incidente Strada Statale 107, i particolari

Sarebbero tre almeno le persone ferite, in modo grave, a causa di un incidente sulla SS 107. L’impatto si e’ verificato questo pomeriggio sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi di San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza.

Due le vetture che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Intervento sul posto

Varie le Forze dell’Ordine e i sanitari che si sono recati sul posto dell’impatto. Infatti, sul luogo dell’incidente erano presenti sia le forze dell’ordine che i Vigili del Fuoco. E naturalmente i sanitari del 118. La gravita’ delle persone rimaste ferite ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Le squadre dell’Anas sono anche dovute intervenire. Il traffico veicolare è rimasto a lungo interrotto per permettere il ripristino della normalita’.