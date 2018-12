Incidente mortale a Palmi

Incidente mortale a Palmi: la vittima si chiamava Salvatore Mauro. Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla statale 18, all’altezza della casa circondariale.

Incidente mortale a Palmi, i particolari

Si trovava a bordo di una motoape Piaggio quando, per cause ancora non chiare, è avvenuto lo schianto contro un’auto, una Fiat Bravo. L’impatto è costato la vita all’uomo che viaggiava a bordo del tre ruote.

Il sinistro si è verificato pertanto, lungo la Statale 18 a Palmi (Reggio Calabria), nei pressi del carcere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia locale, guidati dal Capitano Lorenzo Lega. A loro spetterà il compito di ricostruire la dinamica dello scontro fatale. Presenti inoltre i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza.