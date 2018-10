Giornata Nazionale Psicologia a Lamezia Terme

“Ascoltarsi ed ascoltare: la persona al centro della propria vita”. Sarà questo il tema della giornata naz. della psicologia, promossa dal consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi e patrocinata dal Ministero della salute. La giornata sarà celebrata in tutta Italia il prossimo 10 ottobre con momenti di formazione e informazione sui temi del benessere psicologico. Questo per far conoscere di più ai cittadini e alla comunità le potenzialità della psicologia come scienza ed anche come professione.

Come prenotarsi:

A Lamezia l’ass. culturale “Alba” aderisce all’iniziativa naz. aprendo le porte della propria sede, in via della Terme 61. E lo farà quindi con incontri di informazione e consulenza gratuiti tenuti dalle professioniste Giovanna Minieri, Masha Russo e Ilaria Zaffina nei giorni 10 e 11 ottobre. Per prenotarsi si può dunque, inviare una mail all’indirizzo mail dell’ass. associazione_alba@libero.it o contattare i referenti tramite la pagina facebook “Associazione Culturale Alba”.

L’iniziativa

L’iniziativa dei prossimi giorni si inserisce nel ciclo delle attività che il sodalizio, guidato dalla dott.ssa Mirella Samele, porta avanti ormai da oltre tre anni per promuovere la cultura del benessere a 360 gradi; mettendo insieme l’approccio scientifico e medico con la dimensione culturale e creativa. Con questo spirito, l’ass. ha attivato negli anni scorsi in alcune scuole lametine e del comprensorio lametino gli sportelli del benessere psicologico. Inoltre sono stati realizzati anche percorsi per avvicinare i più giovani ai temi dell’educazione alla salute e al benessere come condizione complessiva, che coinvolge tutti gli aspetti della vita della persona.