ARN Onlus ha incontrato il Commissario Straordinario del Comune di Lamezia Terme, il dott. Alecci. E’ stato un momento proficuo per entrambe le parti.

Nei giorni scorsi, si è svolto un incontro tra Antonio Laganà presidente dell’Associazione per la Ricerca Neurogenetica onlus (ARN), Amalia C. Bruni creatrice e responsabile scientifico dell’ARN, ed il Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Lamezia Terme, il dott. Alecci.

L’attività di ARN onlus

L’incontro mirava a far conoscere alla terna commissariale le varie attività che l’ARN onlus svolge sul territorio da oltre 25 anni.

Dalla creazione dell’ARN nel 1992 voluta dalla Professoressa Bruni il resoconto ha poi interessato alcuni momenti particolari. Come quello del 1996 quando l’ARN onlus è diventata, per legge regionale parte integrante del Centro Regionale di Neurogenetico di Lamezia Terme. E poi ancora nel 2001 quando ha dato vita a “Casa Alzal”, prima struttura in Calabria che, in locali messi a disposizione dall’amministrazione di Lamezia Terme, ospita persone con demenza.

Si è proseguito illustrando quanto l’ARN onlus è poi attiva nella vita socio-culturale di Lamezia Terme partecipando a varie iniziative. Come ad esempio il Caffè Letterario “Il Chiostro”, con il suo Cafe’ Alzheimere; con la promozione di svariati eventi pubblici in collaborazione con altre associazioni e istituzioni non solo Lametine.

Feedback positivo

Il dott. Alecci ha molto apprezzato l’occasione di incontro, ed ha sollecitato una più intensa collaborazione con l’ARN onlus. Dichiarandosi inoltre disponibile a lavorare su proposte di interventi e azioni nell’ambito delle demenze. Come potrebbe essere l’esperienza di far diventare tutta Lamezia una Città “demenza frendly”.

L’incontro si è concluso con l’impegno, da parte del dott. Alecci, di una visita sia a Casa Alzal che al Centro Regionale di Neurogenetica. Ma soprattutto con la richiesta di essere informato in modo costante sugli eventi che l’ARN onlus organizzerà in Città.