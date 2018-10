Incidente a Nicotera: un morto

Incidente a Nicotera (Vibo Valentia): un uomo, Fortunato Chirico, di 70 anni, è deceduto oggi mentre stava per raggiungere l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro in elisoccorso.

Incidente a Nicotera, i dettagli

La vittima si trovava alla guida della propria moto-ape in via Borgo a Nicotera, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’Ape 50 si è ribaltata in una curva.

Nonostante la tempestività dei soccorsi del 118 giunti sul posto in ambulanza e l’immediato arrivo di un elisoccorso, atterrato nel campo sportivo di Nicotera; per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Una brutta ferita alla testa gli è stata fatale e Fortunato Chirico purtroppo, è morto in elisoccorso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e hanno provveduto a sequestrare il mezzo sul quale viaggiava la vittima.