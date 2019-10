Controlli nel reggino, rinvenute armi

Molte armi sono state ritrovate nei giorni scorsi in seguito a dei controlli nel reggino. Il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria ha predisposto dei servizi straordinari di controllo del territorio in collaborazione con personale dei “Cacciatori” di Vibo Valentia. L’obiettivo era l’individuazione della presenza occulta di armi, munizioni e sostanze esplosive presenti sul territorio della provincia. Con particolare attenzione alle zone impervie e di difficile raggiungimento.

I controlli nel reggino

I vari ritrovamenti sono stati effettuati dai carabinieri delle stazioni di Cardeto e Cataforio. E grazie al supporto del personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria. La sinergia ha portato al ritrovamento di:

una pistola priva di marca e matricola comprensiva di un caricatore

un fucile sovrapposto cal. 12 marca lamiessenza matricola

tre fucili doppietta cal. 12 senza marca e senza matricola

un fucile semi automatico cal. 12 con canna mozzata senza marca e priva di matricola

un carabina priva di matricola mono colpo

un fucile artigianale privo di matricola composto da canna e sistema di armamento mono colpo

numerose cartucce.

Il ritrovamento

Il tutto si trovava all’interno di un casolare in stato di abbandono in località “Campicelli”. In un terreno di proprietà dell’Ente Urbano del Territorio di Cardeto (ex demanio), Le armi erano state ben occultate in una camera d’aria del tipo utilizzato per mezzi agricoli, abilmente nascosta tra rovi e felci.

Il sequesto è stato posto a disposizione delle autorità competenti per le successive determinazioni volte a comprendere se le stesse sono state utilizzate per eventuali azioni criminali.