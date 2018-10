Sanità in Calabria, la proposta di Denis Nesci (U.Di.Con.)

Indagine sulla sanità in Calabria, l’U.Di.Con. in tutte le province il 5 ottobre. Nesci: “Ammalarsi in Calabria è un po’ come giocare alla Roulette Russa, potresti salvarti, ma dipende dalla fortuna”.

Denis Nesci (U.Di.Con.): dalle parole ai fatti

“Circa un anno fa siamo partiti da Lamezia Terme, con un evento che ha abbracciato oltre mille e trecento cittadini che hanno scelto un sabato mattina di usare il loro tempo per impegnarsi, insieme all’U.Di.Con. in una battaglia difficile, come quella che riguarda la sanità calabrese – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci. In un anno non è cambiato nulla. Tra proclami e promesse non mantenute dalle Istituzioni, tra rumori sordi di catene che non si sono mai neanche viste; tra il folclore di un Commissario che tanto doveva fare e che alla fine tanto non ha fatto. Insomma, ora vogliamo passare la parola ai cittadini stessi, attraverso un sondaggio in cui potranno dirci a che punto è arrivata la sanità in Calabria. Anche se, purtroppo, ci aspettiamo risposte tutt’altro che positive”.

Sanità in Calabria: situazione al default

I disservizi sono all’ordine del giorno e l’elenco sarebbe senza fine a volerlo fare. Ma bastano gli ultimi esempi, partendo dall’ospedale di Cariati, dove per problemi ai corridoi, i ricoveri sono dimezzati; oltre al fatto che anche fossero al completo, mancherebbero le figure per seguirli, a discapito dei medici presenti a turni raddoppiati. Questo non vale solo per Cariati, vale per la totalità degli ospedali calabresi, dove la situazione è al default.

Conclusioni di Denis Nesci

“Saremo presenti in tutte le province calabresi, per fare qualche esempio potete trovarci a Reggio Calabria, Crotone, Locri, Polistena, Cosenza, Rossano, Castrovillari ma non solo. Alcune istituzioni ed aziende ospedaliere ancora devono risponderci, ma faremo in modo di coprire la maggior parte del territorio calabrese nell’interesse di tutti. Ammalarsi in Calabria è un po’ come giocare alla Roulette Russa, potresti salvarti, ma dipende dalla fortuna. La sanità in Calabria non è qualificabile, come ritengo inqualificabile l’atteggiamento del Commissario Scura che sembra vivere in un mondo diverso da quello in cui i cittadini sono ogni giorno vessati. Il sondaggio sarà solo l’inizio di una nuova grande manifestazione dove uniremo di nuovo le Province calabresi per dimostrare che i cittadini non hanno perso la forza di protestare di fronte all’assurdità di un sistema sanitario del tutto assente”.