Mete da visitare nel 2019 secondo Airbnb: c’è anche la Calabria

Mete da visitare nel 2019: c’è anche la Calabria. In cima alla lista di quest’anno c’è invece, Kaikoura, in Nuova Zelanda.

Turismo, c’è anche la Calabria tra le mete mondiali per il 2019

Airbnb il portale che si occupa di affitti brevi prevede una crescita di interesse in alcune regioni, città e Paesi, ha rivelato le 19 destinazioni da visitare nel 2019. Il dato si basa sulla elaborazione di dati interni – prenotazioni effettuate per il 2019 a partire da ottobre 2018 rispetto alle prenotazioni effettuate per il 2018 a partire da ottobre 2017.

Nella lista c’è anche la Calabria. Come fa sapere Airbnb è “una delle regioni meno visitate del paese, ma ha tutto ciò che i visitatori nazionali e internazionali cercano: montagne, parchi nazionali, villaggi medievali, una lunga costa e un’atmosfera rustica e rilassata. AirBnb – come riporta anche il sito Forbes – si sofferma in particolare sulla città di Cosenza; che “con la sua semplicità e un fascino raramente presente nelle città più famose del paese. La città è infatti, a 45 minuti di auto dall’aeroporto di Lamezia Terme e a quattro ore di auto dagli aeroporti di Napoli e Bari”.

Mete da visitare nel 2019: destinazioni di tendenza

1. Kaikoura, New Zealand

2. Xiamen, China

3. Puebla, Mexico

4. Normandia, France

5. Great Smoky Mountains, United States

6. Buenos Aires, Argentina

7. Accra, Ghana

8. Mozambico

9. Outer Hebrides, Scotland

10. Prefettura di Wakayama, Japan

11. Catskill Mountains e Hudson Valley, United States

12. Stato di Santa Catarina, Brazil

13. Batumi, Georgia

14. Winnipeg, Canada

15. Pondicherry, India

16. Uzbekistan

17. Calabria

18. Andalusia

19. Taiwan