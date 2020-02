Coronavirus, caso sospetto a Lamezia Terme. Scattato protocollo

Un caso sospetto di Coronavirus in Calabria. La notizia arriva dall’Aeroporto di Lamezia Terme dove ieri sera si è registrata una segnalazione. Si tratta di una donna. E’ stata immediatamente trasferita presso l’unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Caso sospetto di Coronavirus

E’ una donna la persona che ieri sera ha fatto scattare il protocollo previsto nei casi di presunto Coronavirus. La donna si trovava a bordo di un volo proveniente dal nord Italia. Sottoposta ai primi controlli presso lo scalo lametino, è risultata positiva. Presentava una temperatura corporea molto alta. Inoltre, da quanto si é appreso, la stessa donna avrebbe dichiarato di essere entrata in contatto nei giorni scorsi con un’altra donna. Quest’ultima, a sua volta avrebbe avuto contatti con un 38enne infetto di Bergamo.

Nessuna certezza

Come avvenuto in occasione del caso sospetto fatto registrare nei giorni scorsi a Reggio Calabria, non si hanno certezze al momento sul fatto che la donna abbia contratto il virus. Si attendono i dati delle procedure previste dal protocollo del Covid-19. La speranza che, come avvenuto nel reggino, la paziente non presenti non sia malata.