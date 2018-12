Winter Wonderland a Melito Porto Salvo

Winter Wonderland a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). Il 15 e il 16 dicembre due giornate intrise di magia ed immerse nella festosa atmosfera natalizia.

Winter Wonderland a Melito P. S.

Il 15 e il 16 Dicembre si apriranno le porte dell’ex Mercato coperto a Melito di P. S. per ospitare grandi e piccini nel meraviglioso Villaggio di Babbo Natale.

Un Villaggio natalizio in cui i grandi torneranno inevitabilmente un po’ bambini e i bambini sogneranno in grande!

L’evento è interamente ideato e fortemente voluto da ragazzi volenterosi ed assennati nel creare una bella e positiva realtà; diretto dall’Associazione Culturale ‘Etoile Dance’, patrocinato dal Comune di Melito di Porto Salvo; in collaborazione con l’Associazione culturale ‘Agnus’; ed ancora, dal duetto musicale ‘Perfecto 618’ e dal ‘Laboratorio creativo #byStella’.

Tante le attività che animeranno il Winter Wonderland a Melito, accompagnate da simpatici Elfi.

All’entrata vi sarà l’‘Ufficio Passaporti’ con la consegna dei quali i più piccoli diverranno infatti cittadini del Villaggio.

Diverse attività

Qualche passo e seguiranno le ‘Botteghe degli Elfi’, mercatini in cui trovare pezzi unici, anche hand-made, perfetti come doni per amici e parenti. Passo dopo passo, per gli adulti, l’ ‘Osteria Brulelfo’ dove si potranno degustare vino, crespelle e caldarroste.

Ed ancora, intere aree dedicate ai bambini come il ‘Teatrino dei Burattini’, le divertenti marionette incanteranno con storie ricche di morale grandi e piccini; l’‘Ufficio Postale Polo Nord’ ove i bambini potranno ideare ed imbucare le letterine riservate a Babbo Natale; l’angolo delle leccornie, le ‘Delizie del Villaggio’, con zucchero filato, pop corn e marshmallows e l’‘Officina creativa degli Elfi’ in cui i bambini, pure assieme ai grandi, potranno condividere la gioia di realizzare originali creazioni manuali da portare in dono a casa.

La Casa di Babbo Natale

Al centro del Villaggio la suggestiva ‘Casa di Babbo Natale’ dove conoscere, fermarsi a raccontare sogni e desideri e far foto con Santa Claus in persona!

Sabato 15 Dicembre il Villaggio riserverà l’entrata alle scuole dalle ore 10:00 alle ore 12:30 con percorsi personalizzati; il pomeriggio tutte le attività prenderanno il via alle ore 16:00 per concludersi alle ore 21:30 in cui, il pre-serale sarà allietato, alle ore 19:00, dal fantastico duetto musicale ‘Perfecto618’.

Domenica 16 Dicembre il Villaggio sarà aperto dalle ore 10:00 fino alle 13:00 e dalle 16:00 fino alle 21:30 con l’intermezzo, alle ore 17:00, dell’esibizione a cura della Scuola dell’Infanzia ‘Arcobaleno’ che, in queste due giornate esporrà una mostra di lavoretti fatti a mano dai bambini, e alle ore 19:00 dalla Tombolata.

Non resta, quindi, che partecipare al Winter Wonderland a Melito e lasciarsi travolgere dalla magia del Natale!