Torneo dei Bronzi a Melito Porto Salvo: un successo

Si è concluso con un grande successo di pubblico e partecipanti il Torneo dei Bronzi, che si è svolto il 26 e 27 maggio a Melito Porto Salvo.

Successo per il Torneo dei Bronzi

Un grande successo per il Torneo dei Bronzi organizzato dalla SSD Polisportiva Dilettantistica Gi.A.Re in collaborazione con Tenuta Group e torneidicalcio.com. Per due giorni la cittadina melitese, è stata così al

centro dell’attenzione del mondo calcistico giovanile calabrese e non solo.

Nei due campi interamente occupati per questa maratona calcistica, quello di calcio a 5 di proprietà della stessa Polisportiva Gi.A.Re della Presidente Franca Ventura ed il Campo Sportivo “Saverio Spinella”, si sono dati battaglia squadre giovanili provenienti dalla Calabria, dalla Sicilia ed oltre.

Questi i vincitori per ogni singola categoria:

– ESORDIENTI 9 Vs 9 (giocatori nati dal 01.01.2005) VILLESE

– PULCINI 7 Vs 7 (giocatori nati dal 01.01.2007) Pro BAGNARA

– PRIMI CALCI 6 Vs 6 (giocatori nati dal 01.01.2009) CERDA Giuseppe Macina

– PICCOLI AMICI 6 Vs 6 (giocatori nati dal 01.01.2011) Gi.A.Re

Soddisfazione degli organizzatori

Grande soddisfazione per gli organizzatori che hanno inteso offrire ai partecipanti, l’occasione per un confronto sportivo ma anche un’opportunità di crescita per bambini e famiglie e soprattutto la possibilità per i tanti sportivi accorsi da fuori provincia di apprezzare le peculiarità e le bellezze del territorio.

Il presidente Franca Ventura ha tenuto esprimere il proprio sentito ringraziamento in primis, a tutte le squadre partecipanti che hanno accolto l’invito, all’amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio e l’utilizzo del Campo Sportivo. Ed inoltre alla Città Metropolitana ed al Consiglio Regionale che attraverso il Presidente,

ha sostenuto l’iniziativa; credendo sin dal principio nella sua buona riuscita. Infine un grazie ai collaboratori della Polisportiva: Roberto Battaglia, Antonino Malacrinò, Giuseppe Focà, Maria Ventura. Ed ancora a Fortunato Laface, Silvio Malaspina ed ai genitori dei bimbi iscritti alla scuola calcio che si sono offerti di collaborare per la buona

riuscita dell’evento.

Con un esordio del genere diventa obbligatorio pensare già al futuro ed alla seconda edizione del Torneo dei Bronzi per la quale si inizierà a lavorare già nei prossimi giorni; con l’ambizione di volersi migliorare, coinvolgendo un numero sempre maggiore di realtà calcistiche giovanili.