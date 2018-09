Riunione Consiglio Comunale Melito: 26 punti all’ordine del giorno

Riunione Consiglio Comunale Melito. Nuova riunione del Consiglio Comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). Saranno ben 26 i punti all’ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Comunale, la Dott.ssa Fabiana Cuzzucoli, fa sapere che è stata convocata la riunione Consiglio Comunale Melito P. S. per il giorno 1 ottobre 2018 alle ore 09.00. Il civico consesso avrà quindi luogo nella Sala delle adunanze del Comune, in sessione straordinaria di prima convocazione. In mancanza di numero legale è invece convocata per il giorno

2 ottobre 2018 alle ore 10.30, in seconda convocazione. Saranno ben 26 i punti all’ordine del giorno, molti di questi riguarderanno i debiti fuori bilancio.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente.

2. Inoltre, mozione proposta dai Consiglieri Minniti e Iaria che ha come oggetto: Proposta di Regolamento Comunale per la disciplina delle esenzioni tributarie a favore delle O.N.L.U.S.

3. Si discuterà poi circa la modifica al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

4. Ed ancora, l’approvazione Schema di Convenzione biennale tra Amministrazione Comunale e

Associazione di volontariato per l’espletamento dei servizi di Protezione Civile.

5. Nomina Commissione Toponomastica.

Debiti fuori bilancio

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza esecutiva n. 4413/2/15 della Commissione Tributaria Provinciale. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

7. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza esecutiva n. 7759/2016 della Commissione Tributaria Provinciale. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza esecutiva n. 7804/2016 della

Commissione Tributaria Provinciale. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza esecutiva n. 1932/17 del Giudice di Pace

di Reggio Calabria. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenze esecutive n. 143-873/2017 e n. 502/2018

TAR Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n.

267/2000.

11. Riconoscimento debiti fuori bilancio – DI 224/10 Giudice di Pace di Trento. Art. 194,

comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

12. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenze esecutive nn. 153-2018/17 e nn. 14-20-

22-33-36-544-638-887-938-1122-1272/2018 Giudice di Pace di Reggio Calabria. Art.

194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

13. Ed ancora, riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza esecutiva n. 4562/2015 della Commissione Tributaria Provinciale. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

14. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza esecutiva n. 4660/2015 della Commissione Tributaria Provinciale. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

Ed inoltre:

15. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza esecutiva n. 1938/2016 della Commissione Tributaria Provinciale. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

16. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza esecutiva n. 1294/2016 della Commissione Tributaria Provinciale. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

17. Ed ancora, Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza esecutiva n. 780/2018 Tribunale di Reggio Calabria. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

18. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza esecutiva n. 26/2018 Corte d’Appello di

Reggio Calabria. Art. 194, comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

19. Riconoscimento debiti fuori bilancio – DI n. 950/17 Tribunale di Reggio Calabria. Art. 194,

comma 1, lett. “a” del D.lgs. n. 267/2000.

Riunione Consiglio Comunale Melito, gli ultimi punti:

20. Bilancio di Previsione 2018/2020 Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2017 – Copertura debiti fuori bilancio.

21. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020. Ratifica della Deliberazione di

G.C. n. 206 in data 04.09.2018 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

22. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 2, del D.lgs.

n. 267/2000.

23. Bilancio consolidato per l’esercizio 2017 art. 11 Bis del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Mancata approvazione per esclusione società dal perimetro di consolidamento.

24. Presa d’atto del verbale prot. n. 17922/2017 del 28.11.2017 di rettifica al verbale di ricognizione e consegna di alloggi di ERP del 11.06.2007 prot. n. 2007/10262 trasferiti in proprietà al titolo gratuito al Comune di Melito di Porto Salvo.

25. Acquisizione di bene confiscato al patrimonio indisponibile comunale.

26. Ed infine, approvazione Regolamento Comunale delle associazioni e consulta dell’associazionismo.