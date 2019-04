Premio “Don Cosimo Latella”, vince una compagnia melitese

Premio Solidarietà “Don Cosimo Latella” – concorso di teatro popolare ideato dall’Associazione “Luna Gialla”: primo posto all’Ass. melitese “Oltre il Sipario”, secondo posto alla compagnia “Ettore Petrolini” di Barcellona P.G.

Premio “Don Cosimo Latella” all’Associazione “Oltre il Sipario”

L’Ass. culturale e teatrale “Oltre il Sipario” di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) ha vinto la quinta edizione del concorso amatoriale teatrale Premio Solidarietà “Don Cosimo Latella” con la commedia “Medico dei Pazzi”. Il Premio Solidarietà consiste in un contributo di 500,00 euro che andrà a favore di un’organizzazione di volontariato sociale che sarà segnalata dalla Compagnia vincitrice.

La kermesse teatrale si è svolta nei giorni scorsi a San Leo di Pellaro. Cinque sono le Compagnie teatrali che vi hanno preso parte, di cui quattro in gara.

Nel susseguirsi delle serate il numeroso pubblico presente in sala ha espresso la propria preferenza votando e scegliendo tra le compagnie partecipanti, che provenivano da Palermiti – Girifalco – Bagnara e Melito Porto Salvo.

Il commento del Presidente Costantino

Il presidente della compagnia vincitrice “Oltre il Sipario”, Vincenzo Costantino, ha voluto tracciare un breve ricordo pieno di emozione rivolto a don Cosimo Latella. In particolare ha messo in evidenza l’amore che il parroco nutriva per il mondo dell’arte più antica del mondo, ovvero quella teatrale.

Costantino ha inoltre ringraziato il pubblico presente alle rappresentazioni: “Senza di loro – ha detto – il teatro morirebbe e con esso una parte importantissima della buona vita civile verrebbe meno; lo stesso vale per gli organizzatori”. Infine un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che, con tanto impegno, fanno parte dell’Ass. “Oltre il Sipario”. “Tra tutte ringrazio Filomena Verduci e Lia Errigo che curano anche le prove e la preparazione degli spettacoli dei bambini. A breve infatti, li vedremo esibirsi per eventi importanti. In scena ci sarà anche la vittoriosa commedia “Medico dei pazzi” con Peppe Praticò, Lia Errigo, Filomena Verduci, Franco Zagami, Carmela Sergi, Bruno Ambrogio, Peppe Errigo; ed ancora Silvia Costantino, Rosa Ambrogio, Bartolo Iamonte, Antonella Iachino, Ivano Verduci, Sebastiano Monforte”.

Il Premio in ricordo di Don Cosimo

L’iniziativa nasce a ricordo ed in memoria del sacerdote Don Cosimo Latella scomparso il 26 gennaio 2013 all’età di 57 anni. Il parroco amava molto la vita ed in particolare il teatro. Lui stesso ha fondato tante associazioni ed ha lanciato nel mondo del teatro anche alcuni tra i vincitori del Premio di questa quinta edizione. Don Cosimo, infatti ha operato anche a Melito Porto Salvo e nella frazione di Annà.

Soddisfatto della kermesse anche il presidente di “Luna Gialla”, Angelo Latella che ha affermato: “Il teatro è per me, come lo era per mio fratello, un modo per portare socializzazione e anche evangelizzazione. Ed il premio in denaro che spetta alla compagnia vincitrice sarà destinato in beneficenza ad una delle Onlus previste nel regolamento e che sarà scelta proprio dall’Ass. prima classificata. Credo sia quello che Don Cosimo volesse: teatro e solidarietà”.

Il prossimo appuntamento

La kermesse teatrale si concluderà domenica 12 maggio, presso la Sala Teatro della Parrocchia Regina della Pace a S. Leo di Pellaro, con l’esibizione, alle ore 19.00, della quinta compagnia non in gara “Luna Gialla” con la commedia “Ti presento papà”. A seguire ci sarà la consegna del premio alla compagnia “Oltre il Sipario”, vincitrice del concorso; e la consegna del Premio “protagonista nella vita” alla cittadina di Torre Melissa.