Pi Greco Games a Bova Marina, un successo

Più di 140 fra bambini e ragazzi si sono sfidati Giovedì 14 Marzo preso il CineTeatro don Bosco alla prima edizione del Pi Greco Games a Bova Marina.

Il Pi Greco Games a Bova Marina

Nato dall’idea dei componenti dello Staff di Bibliopedìa, un gruppo di volontari che operano all’interno dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina, è stata un’occasione per celebrare l’ormai noto Pi Greco Day.

Il Pi Greco Day si celebra ogni anno il 14 marzo perché nel sistema anglosassone la data si scrive 03/14, come le prime tre cifre del Pi Greco; inoltre coincide con il compleanno di Albert Einstein.

Il Pi Greco Day

Nata nel 1988 su iniziativa del fisico Larry Shaw. Da allora questa giornata è diventata un appuntamento annuale. La prima celebrazione ha visto i partecipanti marciare intorno a un grande cerchio e consumare torte di tutti i gusti perché ‘PI’ e ‘Pie’ (‘torta’ in inglese) hanno lo stesso suono; ma anche perché la torta è rotonda ed è quindi correlata al Pi Greco.

Questa costante infatti è il prodotto del rapporto fra circonferenza del cerchio e il suo diametro e serve a calcolarne sia l’area che la circonferenza.

Il numero π

Il numero π compare in ambiti inaspettati: per esempio nella disuguaglianza che descrive il principio di indeterminazione di Heisenberg (meccanica quantistica); nel valore della zeta di Riemann calcolata per x=2 (teoria dei numeri); nell’equazione di campo di Albert Einstein (relatività generale). Ed è essenziale nella forma dei numeri complessi, ideata da Eulero, che lega π a “e”, la base dei logaritmi naturali, e all’unità immaginaria “i”. Per questo π compare in una delle più belle uguaglianze esistenti al mondo: eiπ+1=0.

Diverse iniziative organizzate in tutta Italia

Per l’importanza di questo numero e della matematica nella società, l’Unione matematica internazionale (Imu) ha proposto all’Unesco di dichiarare il Pi Greco Day Giornata Internazionale della Matematica. Se la proposta sarà approvata la prima celebrazione potrebbe esserci nel 2020.

Sono tantissime le iniziative organizzate in Italia e nel mondo, che nascono con lo scopo di avvicinare bambini, ragazzi e giovani al mondo della matematica. Spesso vissuta con ostilità perchè ritenuta ostica e non accessibile a tutti. Lo stesso spirito ha guidato gli organizzatori del PiGreco Games. I concorrenti, suddivisi in tre categorie (Starters, Moviers e Flyers) si sono sfidati a colpi di calcoli e ragionamenti logici. Il tutto si è svolto in due manche da 10 domande ciascuno. E non sono mancati momenti ludici, in cui oltre a sfruttare le proprie conoscenze matematiche, è stato necessario mettere a frutto le proprie capacità di problem solving.

Appuntamento dunque al prossimo marzo con il Pi Greco Games a Bova Marina… o chissà… visto il successo riscontrato tra concorrenti, genitori e docenti, anche prima… magari per il Fibonacci day.