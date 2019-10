Nasce la Cooperativa “Bergamia” in provincia di Reggio Calabria

Si chiama “Bergamia” la nuova cooperativa agricola che si apre ai bergamotticoltori della provincia di Reggio Calabria. Voluta da giovani intraprendenti e da aziende innovative del comparto bergamotticolo come l’azienda agricola “Patea” di Brancaleone (RC), la cooperativa “Bergamia” punta all’innovazione, alla sostenibilità e alla nutraceutica del food e si pone come cerniera concreta tra il vasto tessuto agricolo locale e il mercato nazionale ed europeo del prodotto fresco e del prodotto trasformato.

“Il bergamotto di Reggio Calabria sta assumendo ormai connotati di prodotto non più di nicchia, ma diffuso e nutraceutico, sia come prodotto fresco che come prodotto trasformato; un agrume non più relegato solamente all’estrazione della preziosa essenza destinata all’industria profumiera, comparto che continua a rivestire la sua grande importanza, ma dalle infinite potenzialità salutistiche” sostiene il giovane presidente Tommaso Trunfio.

Con sedi operative a Brancaleone e a Locri, si agirà anche in termini di valorizzazione della biodiversità e di turismo esperienziale e didattico connesso alle numerose produzioni di qualità a base di bergamotto di Reggio Calabria, con un occhio rivolto alle nuove sfide sui cambiamenti climatici e il sequestramento di anidride carbonica in agricoltura.

“Abbiamo aderito all’OP Frujt e ci rivolgiamo ai numerosi produttori di bergamotto del territorio, i quali potranno aderire liberamente ed usufruire del ritiro del prodotto e soprattutto dei servizi di assistenza tecnica oltre che dei contributi direttamente destinati agli investimenti e agli acquisti di ogni azienda agricola aderente, proporzionali al fatturato, grazie ai piani operativi dell’Organizzazione di Produttori di cui facciamo parte” aggiunge il vicepresidente Saverio Patea.

L’oro verde della provincia di Reggio Calabria, il Citrus bergamia nelle varietà “Fantastico” e “Femminello”, che ha visto in un decennio un grande incremento in termini di ettari anche fuori provincia (si stimano più di 2.000 ettari) e che per un secolo ha sostenuto l’economia agricola di vaste aree vocate del litorale jonico reggino, ritorna ad essere protagonista con la cooperazione, l’innovazione e la sostenibilità, per un nuovo sviluppo rurale nell’estremo lembo d’Italia.